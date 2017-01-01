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Yurt bahçelerine gül fidanları dikildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu tarafından il merkezi ve ilçelerdeki yurt bahçelerine gül fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu başta olmak üzere idari personel, yurt personelleri ve öğrenciler katılım sağlarken il genelindeki beş yurt müdürlüğü bahçesi yüzlerce gül fidanı toprakla buluşturuldu. Konu ile açıklamalarda bulunan Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdür Sami Köroğlu, "Adıyaman merkez ve ilçelerimizde bulunan yurtlarımızda yurt idari personel ve öğrencilerimizle birlikle yurt bahçelerimize gül fidanı dikimi sağladık. Adıyaman'ımızı ve KYK yurtlarımızı en güzel konuma getirme gayreti içerisinde olacağız. Başta çalışma arkadaşlarım ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



20.04.2017 15:20:16 TSI

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