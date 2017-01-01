YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yemek yarışmasına katılanlara ödül verildi

Yemek yarışmasına katılanlara ödül verildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de "Turizm Haftası" nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen yemek yarışmasına katılanlara ödülleri verildi.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Turizm Haftası" nedeniyle düzenlenen "Birinci Mezopotamya Turizm Festivali"nin galası ve ödül töreni yapıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın yanı sıra müdür yardımcıları, şube müdürleri, katılımcı okulların öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Programda, katılımcı öğrencilere çeşitli hediyeler ve ödülleri takdim edildi. Mardin'de bu tür projelerin artması gerektiğine vurgu yapan Sarı, "Kentimizin tanıtımı adına yapılacak tüm etkinliklerde geri dönüşlerin şehre olumlu katkılar sağlayacağı aşikardır" dedi.

Yapılan tanıtım çalışmalarına kurum olarak aktif katılım sağladıklarının altını çizen Sarı, "Bugün anlamlı bir projenin finalini yapıyoruz. 18 farklı ilden gelen okullarımızın katılımıyla düzenlediğimiz 1. Mezopotamya Turizm Festivali 'Anadolu Lezzetleri Yemek ve Servis Yarışması' başarılı bir şekilde sona erdi. İlimizden Artuklu Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünü sağladığı projemiz, bizlere gelecek açısından da ipuçları verdi. Bundan sonra öğrencilerimizin gelişiminin yanı sıra ilimizin tanıtımı için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

(MSK-MP-Y)



20.04.2017 15:21:08 TSI

NNNN

