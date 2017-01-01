20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yemek yarışmasına katılanlara ödül verildi

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:13
Yemek yarışmasına katılanlara ödül verildi
Yemek yarışmasına katılanlara ödül verildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de "Turizm Haftası" nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen yemek yarışmasına katılanlara ödülleri verildi.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Turizm Haftası" nedeniyle düzenlenen "Birinci Mezopotamya Turizm Festivali"nin galası ve ödül töreni yapıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın yanı sıra müdür yardımcıları, şube müdürleri, katılımcı okulların öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Programda, katılımcı öğrencilere çeşitli hediyeler ve ödülleri takdim edildi. Mardin'de bu tür projelerin artması gerektiğine vurgu yapan Sarı, "Kentimizin tanıtımı adına yapılacak tüm etkinliklerde geri dönüşlerin şehre olumlu katkılar sağlayacağı aşikardır" dedi.
Yapılan tanıtım çalışmalarına kurum olarak aktif katılım sağladıklarının altını çizen Sarı, "Bugün anlamlı bir projenin finalini yapıyoruz. 18 farklı ilden gelen okullarımızın katılımıyla düzenlediğimiz 1. Mezopotamya Turizm Festivali 'Anadolu Lezzetleri Yemek ve Servis Yarışması' başarılı bir şekilde sona erdi. İlimizden Artuklu Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünü sağladığı projemiz, bizlere gelecek açısından da ipuçları verdi. Bundan sonra öğrencilerimizin gelişiminin yanı sıra ilimizin tanıtımı için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
(MSK-MP-Y)

20.04.2017 15:21:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Turizm ağırlıklı projelerin imzaları atıldı
YEREL

TURİZM AĞIRLIKLI PROJELERİN İMZALARI ATILDI
&quot;İçimizdeki Kahramanlar&quot; 15 Temmuz gecesini anlattı
YEREL

"İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR" 15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTI
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6. Türkiye Satranç Şampiyonası
YEREL

ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. TÜRKİYE SATRANÇ ŞAMPİYONASI
Ezidiler buruk bayram yaşıyor
YEREL

EZİDİLER BURUK BAYRAM YAŞIYOR
Mardin'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MARDİN'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Mardin'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MARDİN'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Mardin Vali Yardımcısı Mendeş açığa alındı
YEREL

MARDİN VALİ YARDIMCISI MENDEŞ AÇIĞA ALINDI
Mardin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

MARDİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Öğrenciler arasında 'Yemek yarışması' düzenlendi
YEREL

ÖĞRENCİLER ARASINDA 'YEMEK YARIŞMASI' DÜZENLENDİ
Mardin'de terör operasyonu
YEREL

MARDİN'DE TERÖR OPERASYONU
Mardin'de sokağa çıkma yasağı
YEREL

MARDİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı