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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır Spor Lisesi şampiyon oldu

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:13
Diyarbakır Spor Lisesi şampiyon oldu
Diyarbakır Spor Lisesi şampiyon oldu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Spor Lisesi namağlup şampiyon oldu. Okullararası Genç Erkekler Deplasmanlı Liginde mücadele eden Diyarbakır Spor Lisesi, 6 hafta süren mücadelenin sonunda tüm müsabakalarını farklı skorlarla kazanıp namağlup şampiyon oldu. Diyarbakır temsilcisi elde ettiği başarıdan dolayı, play-off oynamaya hak kazandı.
Diyarbakır Spor Lisesi Antrenörü Erdal Aydın, play-off müsabakalarının 14-18 Mayıs tarihleri arasında Amasya'da yapılacağını söyledi. Aydın, hedeflerinin Amasya'da başarılı olup Hentbol Genç Erkekler Türkiye Finallerine kalmak olduğunu ifade etti. Aydın, "İyi bir ekibimiz var. Bu ekibimle ilk hedefimize ulaştık. Şimdi önümüzde Amasya'da yapılacak müsabakalar var. Burada da başaralı olup Türkiye finallerine kalmak istiyoruz. Bu anlamda hazırlıklarımız devam ediyor. Başarılı olmak için çok çalışıyoruz. İnşallah hedeflenen dereceleri elde ederiz" dedi.
Aydın, Diyarbakır Spor Lisesinde çok büyük hentbol potansiyelinin olduğunu bunu en iyi şekilde değerlendireceklerini sözlerine ekledi.
(MÇ-MP-Y)

20.04.2017 15:22:39 TSI
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