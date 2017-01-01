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Besni Kaymakamlık Turnuvası start aldı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ve Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Besni Kaymakamlığı Centilmenlik Kupası Futbol Turnuvası start aldı.

Turnuvada 8 grupta 504 sporcu ile toplam 28 takım mücadele edecek.

Besni İlçe stadında başlayan turnuvanın açılışına Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan, Besni Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fidan, Besni Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ballı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Ailem-Der Adıyaman İl Başkanı Soydan Doğru ve sporseverler katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşan Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, tüm sporculara başarılar dileyerek turnuvanın dostluk ve kardeşlik çerçevesinde geçmesini diledi.

Payamca Gap Spor ile Güney Spor arasında başlayan turnuvanın başlama vuruşunu Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer yaptı.

Turnuvanın açılış maçında Payamca Gap Spor ile Güney Spor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

(RK-SD-Y)



20.04.2017 15:23:06 TSI

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