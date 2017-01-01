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Yatalak hastayı ayaklandıran tedavi

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:15
Yatalak hastayı ayaklandıran tedavi
Yatalak hastayı ayaklandıran tedavi
- Yatalak hasta palyatif servis bakımıyla ayağa kalktı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hizmet veren 13 yataklı Alaşehir Devlet Hastanesi Palyatif Bakım servisinde tedavi gören felçli 71 yaşındaki Musa Harman, dört aylık tedavi sonrasında ayağa kalktı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve çiftçilik yapan 71 yaşındaki Musa Harman, yaklaşık 5 ay önce felç geçirdi. Felç nedeniyle konuşamayan ve yürüyemeyen Harman, önce özel bir hastanede tedavi altına alındı. Burada tedaviye cevap vermeyen Harman daha sonra evine gönderildi. Alaşehir Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri sorumlu doktoru İsmail Helvacıoğlu'nun önerisi üzerine Alaşehir Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisine kaldırılan Harman, burada tedavi altına alındı. Palyatif Bakım Servisinde tedaviye alınan ve tıbben yapılacak başka bir müdahalenin bulunmadığı hastalara, aileleriyle birlikte hem psikolojik destek veriliyor hem de moral ve motivasyonları üst seviyede tutuluyor. Burada gerçekleştirilen tedaviye cevap veren Harman ise ayağa kalkmayı başarabildi. Yataktan kalkamayan ve konuşamayan Harman, artık hem konuşabiliyor hem de ayağa kalkarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Eşinin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Elif Harman, "48 yıllık hayat arkadaşım felç olunca dünyam karardı. Çaresiz kalmıştım. Eşimin sağlığına kavuşması ve dört aydır ayrı kaldığım evime kavuşmanın mutluluğu ile çifte mutluluk yaşadım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.
Palyatif Bakım Servisinin önemli bir hizmet olduğunu belirten Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, servisle ilgili bilgi vererek "Tıbben tedavisi mümkün olmayan, tedavi amaçlı başka yapılabilecek bir çare olmayan hastalarımıza burada bakıyoruz. Palyatif bakım aynı zamanda hastalara psikolojik destek ve eğitim sağlıyor. Burada hastalarımız tedavilerini olurken refakatçilerine de ilaç kullanımı, hastaların beslenmesi, dinlenmesi gibi değişik alanlarda da eğitim veriyoruz. Servisimizde 13 yatakla birlikte hastalarımızın ve refakatçilerinin psikolojik olarak rahatlamaları için meşguliyet odası, içinde televizyon bulunan dinlenme salonu, sohbet etme ve dertleşme amacıyla çok amaçlı salon, girişim ve muayene, ekip odası gibi bölümler bulunuyor. Amacımız serviste tedavi görmesi gereken hastalarımız ve refakatçilerinin eğitimi ve bakımlarının desteklenmesidir. Hastanemizde her gün yeni bir hizmetle, hizmet alanımızı ve imkanlarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Bu hizmetin burada yapılmasını temin eden Bakanlığımıza, çalışan arkadaşlarımızın tamamına teşekkür ediyorum. Hastamız Musa Harman, servisimizin ilk meyvelerinden bir tanesidir. Daha bunun gibi birçok hastamızı sağlığına kavuşturmaya devam edeceğiz " dedi.
Alaşehir Devlet Hastanesi Palyatif Servisi, Manisa'da il merkezi, Turgutlu ve Akhisar'dan sonra dördüncü servis olarak hizmet veriyor.
(ND-AY-Y)

20.04.2017 15:23:34 TSI
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