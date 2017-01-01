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Toç-Bir-Sen Kayseri Şubesi tarafından 'Helal Gıda ve Sağlıklı Yaşam' semineri düzenlendi



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KAYSERİ (İHA) - Toç-Bir-Sen Kayseri Şubesi ve Genç Memur-Sen işbirliği ile gerçekleştirilen 'Helal Gıda ve Sağlık Yaşam' Seminerlerinin ilki Toç Bir-Sen üyeleri için düzenlendi.

Program kapsamında, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Denetçisi ve Şube Disiplin Kurulu Üyesi Yusuf Doğan ve Şube Başkan Abdülaziz Yıldırım sunum yaptı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Genç Memur-Sen İl Başkanı Fehmi Gündüz, "Genç Memur-Sen ve Toç-Bir-Sen işbirliği ile bir seri seminer programı hazırladık. Seminerlerimizin helal gıda konusunda farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum" dedi

Toç-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale ise, " -Bu seminerlerle amacımız, güvenilir gıda konusunda Bakanlığımız çalışmalarına katkı sunmak, 'Helal Gıda ve Sağlıklı Yaşam' konularında insanları bilinçlendirmektir. Bu nedenle talep edilmesi halinde seminerlerimiz teşkilatlarımıza ve okullarda öğrencilerimize devam edecektir" şeklinde konuştu.

Seminer katılımcılara helal sertifikalı çiğ köfte ikramı ile son buldu.

(SK)



20.04.2017 15:24:44 TSI

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