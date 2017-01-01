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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Turizm ağırlıklı projelerin imzaları atıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:16
Turizm ağırlıklı projelerin imzaları atıldı
Turizm ağırlıklı projelerin imzaları atıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) 8 Milyon TL hibe desteği sağlayacağı "Mardin 2017 Yılı Turizm Sektörü Güdümlü Projeleri Mutabakat Toplantısı" yapıldı.
DİKA'nın güdümlü proje desteği kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırlanan "Mardin 2017 Yılı Turizm Sektörü Güdümlü Projeleri Mutabakat Toplantısı" yapıldı. DİKA ana hizmet binasındaki konferans salonunda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Artuklu Belediye Başkan Vekili Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, DİKA Genel Sekteri Yılmaz Altındağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan ve projenin paydaşı olan bazı kurumların müdürleri katıldı. Mardin'de Tarihi Çarşıların Canlandırılması, Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi, Midyat Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi gibi projelerin içinde bulunduğu projelerin toplam maliyeti 10 milyon TL olduğu belirtilirken, bunun 8 Milyon TL'sinin DİKA tarafından karşılanacağı ifade edildi.
Toplantıda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, kültür ve turizm ağırlıklı bir çalışmanın yapılacağını söyledi. Yaman, "Bu çalışma önümüzdeki zaman içinde ajans ile beraber hızla yürütülecek ve Mardinli hemşerilerimizin istifadesine sunulacak. Mardin, hükümetimizin açıklamış olduğu ve 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri'nin içinde yer alıyor. İnşallah ilimiz için hayırlı olacak" dedi.
DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise tüm projelerin ana ekseninin turizm olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"İnşallah çok güzel projelere beraber imza atacağız. Yeni açıklamanın Cazibe Merkezleri Programı Mardin için büyük bir fırsat olacaktır. Bugün buradaki mutabakat toplantısında hazırlanan projeleri Yönetim Kurulu'ndan önce imzalamamız gerekiyor. Tüm projelerin ana ekseni turizmdir. Turizm, Mardin'in dünyaya açılan özel bir penceresidir. Her zaman valiliğimize, büyükşehir belediyemize birlikte çalışıp daha iyi modeller üretmeye çalışacağız. Çok önemli paydaşlarımızın vardır. Hazırlanan projeler kısa sürede hayata geçireceğiz."
Yapılan konuşmaların ardından mutabakat metinlerine imzalar atılarak hayırlara vesile olunması temenni edildi.
(MSK-MP-Y)

20.04.2017 15:24:54 TSI
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