YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atıl durumdaki belediye lojmanlarının yıkım çalışmaları başladı

Atıl durumdaki belediye lojmanlarının yıkım çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda lojman olarak kullanılan atıl durumdaki binaların yıkım çalışmaları başladı.

Özellikle çevrede yaşayan vatandaşların talebi üzerine, boş ve oturulmayacak haldeki lojman binalarında belediye ekipleri tarafından başlatılan yıkım çalışmalarına, itfaiye ekipleri de katılarak toz oluşumunun önüne geçmek için destek verdi. Yıkımı devam eden 4 adet atıl durumdaki binanın yıkılıyor olması özellikle mahalle sakinleri tarafından oldukça olumlu karşılandı.

(FSİ-MET-Y)



20.04.2017 15:25:54 TSI

NNNN

