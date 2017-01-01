YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Velilere mahremiyet konulu eğitimi verildi

Velilere mahremiyet konulu eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda velilere mahremiyet konulu eğitim düzenlendi.

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda düzenlenen seminerde velilere mahremiyet ve taciz olaylarına karşı uygulanabilecek yöntemler hakkında bilgi verildi. Velilerin çocuklarına nasıl davranılması gerektiğini bilmediğini söyleyen Rehber Öğretmen Sabiha Çetinkaya, "Velilerimizin çoğu çocuklarını yetiştirirken nasıl davranmasını gerektiğinin farkında değil. Hangi davranışlar doğru, hangi davranışlar yanlış çok umursamadan hareket etmekte. Çocuklarımıza doğru davranışlar 2-6 yaş arası vermek onlarda doğru davranışları kalıcı hale getirmeyi sağlar. Çoğu veli ihmal ettiğinin farkında değil. Birçok taciz olayı ihmalkarlık sonucu oluşmaktadır" dedi.

Düzenlenen seminer hakkında açıklamada bulunan Vilayetler Anaokulu Müdürü Emrah Kar ise, "Son zamanlarda artan taciz olayları sebebiyle önlem almak amacıyla velilere bilgi vermek gereğini duyduk" ifadelerini kullandı.

(HT-SD-Y)



20.04.2017 15:26:13 TSI

NNNN

