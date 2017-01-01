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Gerger Devlet Hastanesine dijital röntgen cihazı alındı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Gerger İlçe Devlet Hastanesine dijital röntgen cihazı alındı.

Vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla alınan dijital röntgen cihazıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Abdulkadir Dost, "Daha önce manüel çekim yapılan röntgen cihazının dijital röntgene çevirme uğraşımız nihayet neticeye kavuştu. Artık hastalar elinde röntgen filmini taşımak zorunda kalmayacaklar. Ve en önemlisi hastalar Sağlık Bakanlığının E-Nabız uygulamasından laboratuar sonucuna ulaşabildikleri gibi artık cep telefonlarından bile diledikleri zaman röntgen filmlerine ulaşabilecekler " dedi.

Hastane Müdürü Şerif Dündar ise "Bu cihaz sayesinde hastane ile ilgili hedeflerimizden birini daha gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Hastanemiz için elimizden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu yenilik sayesinde hastalar çektirdikleri röntgen filmlerini diledikleri hastanede diledikleri doktora gösterip yorumlatma imkanına kavuşmuş bulunmaktalar. Modern hizmet anlayışıyla başladığımız bu yola adım adım hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



20.04.2017 15:26:52 TSI

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