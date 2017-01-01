YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Herodot Cevdet, ERÜ'de söyleşiye katıldı

Herodot Cevdet, ERÜ'de söyleşiye katıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarihin Satır Araları' konulu söyleşi, Herodot Cevdet karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Hasan Kaçan'ın katılımıyla Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi.

Söyleşiye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile çok sayıda davetli katıldı.

Tarihteki hikâyeleri kendine has üslubu ile anlatan Hasan Kaçan, gençler tarafından büyük ilgi gördü.

Programda Göksel Baktagir ve orkestrası, anlatılan hikâyelerin parçalarını çalarken, Eda Karaytuğ ise türkü söyledi.

(SK)



20.04.2017 15:33:09 TSI

NNNN

