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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Bingöl'de velilere seminer verildi

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:27
Bingöl'de velilere seminer verildi
Bingöl'de velilere seminer verildi
(Fotoğraflı)
Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından velilere 'Okul Aile İlişkileri ve Anne Baba Tutumları' konulu seminer verildi.
Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ASDEP görevlileri tarafından Aile Eğitim Programı kapsamında Büyüktekören İlkokulu'nda velilere "Okul Aile İlişkileri ve Anne Baba Tutumları" konulu seminer verildi. Seminerde, okul ve aile ilişkisinin önemi, okula ve aileye düşen sorumluluklar ile anne, baba tutumları gibi konulara değildi.
Seminer, soru cevap şeklinde sona erdi.
(YA-CK-Y)

20.04.2017 15:35:17 TSI
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