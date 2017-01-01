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"Marmara Bölgesi Geleneksel Gıdalar Envanterinin Belirlenmesi" projesi



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EDİRNE (İHA) - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün yürütücüleri arasında yer aldığı "Marmara Bölgesi Geleneksel Gıdaların Envanterinin Belirlenmesi" isimli proje kapsamında, Enstitünün Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Mehmet Gülcü ve Gıda Yüksek Mühendisi Gamze Uysal Seçkin Edirne'de saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesinden görevlilerinde de eşlik ettiği çalışmalar esnasında proje ekibi, Edirne'ye özgü Tava Ciğeri, Badem Ezmesi, Deva-i Misk, Bademli Kurabiye ve Edirne Beyaz Peyniri üreticilerini ziyaret ederek envanter çalışmaları yaptı. Proje kapsamında bölge insanına ait olan geleneksel gıda ürünlerinin bir envanteri oluşturulacak ve bu ürünler kayıt altına alınarak, ürün özellikleri ve çeşitlerinin yanı sıra yayıldığı coğrafi alanın da net olarak belirlenmesi ve tescil edilmesi suretiyle geleneksel değerlerin korunması amaçlanıyor.

Proje ile ayrıca geleneksel gıdalar için standart ve tebliğlerinin oluşturulması ile taklit ve tağşişin önlenmesi, geleneksel gıdalara yönelik kültürel zenginliğin ortaya çıkarılması, gıda sanayisinde çeşitliliğin ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi amaçlanmakta.

(YG-MEF-Y)



20.04.2017 15:37:22 TSI

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