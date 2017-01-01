YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük'te bir ilk; kurumların parkur sınavlarına hazırlanmak için kurs düzenlendi

Bozüyük'te bir ilk; kurumların parkur sınavlarına hazırlanmak için kurs düzenlendi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Polis Mesleki Eğitim Merkezi, Polis Özel Harekât ve Jandarma Özel Harekat gibi kurumların parkur sınavları için hazırlık kursu düzenledi.

Uzman antrenörler eşliğinde zorlu parkurlara profesyonelce hazırlanıp hedeflerine ulaşmak isteyen gençlerin antrenmanlara ilgisi yoğun oldu. Haftanın 4 günü yapılan antrenmanlarda özel testler ve birebir kurulmuş parkurlarda eğitim veriliyor. Antrenörler Cumhur Yıldızçiçek, Mert Moralı ve Selçuk Özdemir; "Bozüyük'te spora olan ilgi hızla artıyor. Biz de üniversite çağına gelmiş ya da hayalinde polis, jandarma gibi meslekler olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize profesyonel anlamda hizmet etmek istiyoruz. Yazılı bir sınava nasıl günlerce, aylarca hazırlanılıyorsa, bu parkurlara da aynı ciddiyette hazırlanılmalıdır ki başarılı olunabilsin" dediler.

Kurs hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ile kurstan faydalanmak isteyenlerin, tanıtım afişinde belirtilen iletişim numaralarıyla irtibata geçebilecekleri belirtildi.

(FSİ-MET-Y)



20.04.2017 15:38:23 TSI

NNNN

