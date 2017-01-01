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ERÜ Turizm Fakültesinde Gastronomi Şenliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Gastronomi Şenliği' düzenlendi. Şenlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel yemekler davetlilere ikram edildi.

Turizm Fakültesinde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri tarafından etkinliğin 8'incisini düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Karamustafa, "Öğrencilerimiz hem bu yemekleri yapıyorlar, hem de farklı şekillerde sunuyorlar. Kendi yörelerine ait gizli kalmış yiyecekleri gün yüzüne çıkartarak unutulmuş yöresel yemeklerimizin tanıtımına katkı sağlıyorlar" diye konuştu.

(SK)



20.04.2017 15:38:54 TSI

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