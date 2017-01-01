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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Büyükşehir'den Doğal Yaşam Alanlı Barınak

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:34
Büyükşehir'den Doğal Yaşam Alanlı Barınak
Büyükşehir'den Doğal Yaşam Alanlı Barınak
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanları ve geçici hayvan bakım evi hizmetleri için 40 dönüm arazi üzerinde modern, doğal yaşam alanlı barınak yapıyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 40 dönüm arazi üzerinde sokak hayvanları için modern, tam donanımlı ve doğal yaşam alanlı geçici hayvan bakım evi inşaatında sona yaklaştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı haziran ayında tamamlanması beklenen barınağın 2 Milyon 747 bin TL'ye mal olması bekleniyor.
Menteşe İlçesi Akçaova-Yeşilyurt Mahalleri yolunda 40 dönüm arazi üzerine inşa edilen ve Türkiye'nin sayılı barınaklarından biri olacak tesiste idari bina, ilk kabul ünitesi, yavrulu anne ünitesi, hasta ünitesi, karantina ünitesi, operasyon sonrası bakım üniteleri, ameliyathane, muayenehane, kedi üniteleri, açık kapalı kafesler ve doğal yaşam alanları bulunuyor. Muğla'da Sokak hayvanlarının bakımının her evresi düşünülerek planlanan barınakta ilçe belediyeleri tarafından geçici hayvan bakım evine ulaştırılan hayvanların rehabilitasyonları yapılacak ve 5199 yasa gereği alındıkları ortama bırakılmak üzere tekrar ilçe belediyesi yetkililerine teslim edilecek. Bu sayede geçici hayvan bakım evi olmayan ilçelerimiz, bakım evi oluşturana kadar ki süreçte, sokak hayvanlarının rehabilitasyonları için Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla'ya kazandıracağı tesisinden faydalanabilecekler. Ayrıca ilçe belediyelerinin yapamadığı üst operasyonlarda da tam donanımlı geçici hayvan bakım evi hizmet verecek.
Muğla'da Büyükşehir Belediyesi olarak insanı, çevreye, sokak hayvanlarını önemseyen, koruyan ve Muğla'ya yakışan hizmetleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bundan sonra Muğla'da yeni, modern ve doğal yaşam alanlı barınak ile hayvanların daha iyi bakılacağını ve doğal yaşam alanlarında kendilerini daha özgür hissedeceklerini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğla, doğasıyla, çevresiyle, güzellikleri ile korunması gereken aynı zamanda insan yapısı ile de her türlü hizmetin en iyisini hak eden bir kentimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'mızda kısa zamanda çevreden, ulaşıma, tarımdan, sağlığa kadar birçok yenilikçi hizmeti hayata geçirdik. Sokak hayvanlarımız ve barınak hizmetleri için de hayvanların kendilerini doğal yaşam alanında hissedecekleri modern donanımlı bir tesisi kazandırıyoruz. Sokak hayvanları için modern tesisler yanında sevginin, sahiplenmenin onlara sıcak bir yuva sağlamanın önemini bilerek bugüne kadar Muğla'mızda 1159 sokak hayvanını sahiplendirdik. Yeni tesisimizde de vatandaşlarımız barınağımızı ziyaret ederek hayvanları doğal yaşam alanlarında görebilecek ve sahiplenebilecek" dedi.
(BT)

20.04.2017 15:42:12 TSI
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