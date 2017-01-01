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Aksaray Belediyesi Ervah Kabristanlığını aydınlatıyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, dünyanın en büyük mezarlıkları arasında yer alan Ervah Kabristanlığında düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarla Kabristanlığı daha temiz ve düzenli hale getiren Aksaray Belediyesi, kabristanlığın yayalar tarafından kullanılan ara yollarına 100 adet aydınlatma direği dikerek çevreyi aydınlatıyor. Belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu dikilen direkler ve sokak lambaları sayesinde Ervah Kabristanlığı aydınlatılmış olacak. Belediyenin Kabristanlığı aydınlatacak olması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşlar belediyenin gerçekleştirdiği çalışmaların kendilerini memnun ettiğini söyledi.

(YC-AH-Y)



20.04.2017 15:48:31 TSI

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