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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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İnönü Üniversitesi BAL'da kalmak istiyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:44
İnönü Üniversitesi BAL'da kalmak istiyor
İnönü Üniversitesi BAL'da kalmak istiyor
- Kulüp Başkanı Emin Kafkas: "Umarım hak edenin kazanacağı, dostluk çerçevesinde bir maç olur"

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı İnönü Üniversitesispor'da hafta sonu oynanacak baraj maçı öncesinde açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Emin Kafkas, "Umarım emeklerin boşa gitmeyeceği, hak edenin kazanacağı, dostluk çerçevesinde bir maç olur" dedi.
Malatya'yı önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek takımın belirleneceği Arguvan Belediyespor - İnönü Üniversitespor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesispor kulübü başkanı Doç. Dr. Emin Kafkas, dostluk çerçevesi içinde geçen bir 90 dakika olması temennisinde bulundu.
"En güzel şekilde temsil ettiler"
Pazar günü Malatya'nın iki güzide kulübünün karşı karşıya geleceğini kaydeden Kafkas, "Üniversite takımı olarak BAL'daki ilk sezonumuzda başarılı bir performans sergilediğimize inanıyorum. Teknik heyeti ve futbolcularımı kutluyorum. Mücadeleleriyle, centilmenlikleriyle üniversitemizi en güzel şekilde temsil ettiler. Tabi önümüzde Arguvan Belediyespor ile oynayacağımız zorlu bir müsabaka var. Bu maçı kazanan önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek. Umarım emeklerin boşa gitmeyeceği, hak edenin kazanacağı, dostluk çerçevesinde bir maç olur. Bütün Malatyalılar hafta sonu oynanacak bu maça davet ediyorum" dedi.
"Yeni sezon planlamamızı Arguvan Belediyespor maçı sonrasında yapacağız"
Kafkas, yeni sezon planlaması ve kulübün satın alınması adına kendilerine herhangi bir teklif gelip gelmediği yönündeki soruya da cevap vererek, "Kulübümüzü satın almak için bize gelen herhangi bir teklif olmadı. Hem bunu konuşmak şuan doğru olmaz. Biz yeni sezon planlamamızı Arguvan Belediyespor maçı sonrasında yapacağız. Buna sayın rektörümüz ile birlikte karar vereceğiz. Elbette ki üniversite futbol takımı olarak mevcudiyetimizi sürdürmek istiyoruz. Umarım yeni sezon Malatya'mıza güzellikler getirir" ifadelerini kullandı.
(MT-SD-Y)

20.04.2017 15:51:51 TSI
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