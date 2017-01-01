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RHEIN-NECKAR Türk İşverenler Derneği'nden Vali Kamçı'ya Ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, Rheın-Neckar Türk İş Verenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Kamçı, Başkan Baklan ve yönetimini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avrupa'da ki bu tür derneklerin önemine değindi.

21 kişilik işveren grubu ile Kayseri'ye iş ve kültür gezisi düzenleyen heyetin ilimizde önemli temaslarda bulunacağını ifade eden Vali Kamçı, kurulacak bağlantılarla önemli iş imkanlarının doğacağına inandığını belirtti.

Dernek Başkanı Mustafa Aklan ise Kayseri'nin ticaret ve sanayi kenti olduğunu vurgulayarak, ilimizde yapacakları görüşmeleri önemsediklerini ifade etti.

Kayseri'nin tarihi, kültürel ve turizm açısından önemli yerlerini de bu gezide göreceklerini ifade eden Dernek Başkanı Mustafa Alan, göstermiş oldukları ilgi ve samimiyetten ötürü Vali Kamçı ve tüm Kayserililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Kamçı ve Rheın-Neckar Türk İş Verenler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri günün anısına fotoğraf çektirdiler.

(AÖ-Y)



20.04.2017 15:52:36 TSI

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