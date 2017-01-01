YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersinli sanayici, kümelenme ile büyük projelerden pay kapma hedefinde

Mersinli sanayici, kümelenme ile büyük projelerden pay kapma hedefinde

- MTSO Başkanı Aşut:

- "Dünyadaki önemli projelerde Mersin payını artırabilir"



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kentte faaliyet gösteren sanayicilerin başta enerji sektörü olmak üzere dünya genelindeki yüksek montanlı işlerden daha büyük pay alabilmesi amacıyla URGE Kümelenme Projesi başlatmaya hazırlanıyor.

MTSO Projeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'URGE Kümelenme Projesi' çerçevesinde kentteki üreticilerin üretim standartlarının yükseltilmesinden dünya standartlarının yakalanması adına gereken eksik kalite belgelerinin tamamlanmasına, kalifiye eleman sorununun çözümünden farklı pazarlara ulaşıma kadar birçok sorununun giderilip dünya çapındaki önemli projelerde Mersinli firmaların payının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında MTSO'da bilgilendirme toplantısı düzenlendi. URGE Kümelenme Projesinin

Mersinli sanayicilere anlatıldığı ve kümelenmenin sektöre sağlayacağı avantajlar hakkında bilgi verilen toplantıya MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut da katıldı. Aşut, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu kümelenme ile ekmeğimizi paylaşmayacağız, birlikte hareket ederek pazarımızı genişletip ekmeğimizi büyüteceğiz. Toplu hareket edip güçlerimizi birleştirirsek rekabet gücümüzü artırırız" dedi.

"Nükleer santralin yaratacağı yeni iş olanaklarından maksimum seviyede faydalanmalıyız"

Konuşmasında Akkuyu Nükleer Santrali'ne de değinen Aşut, "Benimseyelim ya da benimsemeyelim, ülkemizin yıllardır gündeminde yer alan nükleer güç santrali kurma ideali, Rusya Federasyonu ile imzalanan Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali kurulum anlaşması ile başladı. Sınırlarımızda yer alan bu santralin yaratacağı ekonomik ve sosyo-ekonomik gelişmeleri iş dünyası olarak yakından takip ederek yaratacağı yeni iş olanaklarından da maksimum seviyede faydalanmalıyız. Hatta Akkuyu'da kurulacak nükleer güç santralinin inşasında Mersinli firmalarımızın yer alması, Mersinli mühendislerimizin istihdam edilmesi ve Mersin iş camiası tarafından gerekli olan ekipmanların temini sağlanmalı. Bunun için de firmalarımızın uluslararası nükleer endüstri pazarında rekabet yetkinliğine ulaşması gerekir. Çevreci enerjinin üretimi hepimizin ortak tercihi, yalnız unutmayalım ki, bu bir devlet politikası olup yakın zamanda bu proje hayata geçecektir. İşte bu nokta da Mersin iş camiası olarak bu günden yarına bölgemizde gelişecek olan nükleer endüstriye firmalarımızı hazırlamalıyız" diye konuştu.

"Dünyadaki önemli projelerde Mersin payını artırabilir"

Mersinli firmaların hedefine kısa sürede ulaşabilmelerinin kümelenme ile mümkün olabileceğini kaydeden Aşut, bu sayede orta ve büyük ölçekli firmaların güç birliğine gidip orta ölçekli firmaların büyümesine de zemin hazırlanabileceğini söyledi. Böylece kalitede ortak bir standart yakalanıp yalnızca Nükleer Güç Santrali'nde değil, dünyanın birçok noktasındaki önemli projelerden ortak pay alarak Mersin'in pazarının geliştirilebileceğini vurguladı. Bu kümelenme ile kentteki üreticilerin gücünün artacağına dikkat çeken Aşut, "Bunu Yaş Meyve Sebze Kümesi başarıyla gerçekleştirdi. Küme olarak hammadde teminine gidip rekabetçi fiyatlarla hammadde sağladı, sorunlarına karşı birlikte hareket edip çözümlerini kolaylaştırdı. Bunu biz de yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Aşut'un bu konuda Ekonomi Bakanlığı'nın da ciddi destekler verdiğini hatırlatması sonrasında MTSO Projeler Müdürlüğü'nden Fevzi Filik katılımcıları destekler hakkında bilgilendirdi. Mersin'de kısa süre sonra bir nükleer endüstri oluşacağını dile getiren Filik, bu endüstriden pay alınabilmesi için Mersinli sanayicilerin altyapısının geliştirilmesi, kalite sisteminin oluşması gerektiğini belirtti. Bu gelişimin de URGE Kümelenme Projesi ile daha kısa sürede gerçekleşebileceğini ifade eden Filik, şöyle devam etti: "Bu, aynı coğrafi yerlerde farklı sektörlerde yer alsa da aynı odağa hizmet eden firmaların bir araya gelip aynı yolda ilerlemesi, üretici firmalar, yan sanayi firmaları, hizmet tedarikçileri ve kurumların bir araya geldiği bir çalışma modeli."

Kümelenmenin bir ekonomik kalkınma modeli olduğuna işaret eden Filik, bu modeli tercih eden firmalar ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık, yurtdışı pazarlama programı, alım heyeti, istihdam ve bireysel danışmanlık gibi alanlarda Ekonomi Bakanlığı tarafından yüzde 75'e kadar mali destek verildiğini bildirdi. Projenin 3 yılda tamamlanabileceğini kaydeden Filik, "Belki projenin çıkış noktası NGS ama tek yönümüz de burası olmayacak. Mersin'de böyle bir kümeye ihtiyaç var. Çünkü ciddi bir firma sayımız ve ciddi de bir potansiyelimiz var" dedi.

Toplantıya katılan sanayiciler de birlikte hareket edilmesi halinde yurtdışından gelecek çok daha fazla projeye olumlu yanıt verilebileceği görüşünde birleşti. Akkuyu NGS Projesi'nden de gerek Mersin gerekse Adana firmalarının mutlaka pay alması gerektiğini, ekonomik zenginliğin farklı illere dağıtılmaması gerektiğini kaydeden sanayiciler, bu nedenle bir araya gelerek talep edilen standartların hızla yerine getirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Yalnızca üretici firmaların değil, oluşacak yan sanayide de aynı kalitenin yakalanması gerektiğine dikkat çekilen toplantıda, vakit kaybedilmeden adım atılması gerektiği kararlaştırıldı.

(KYM-Y)



20.04.2017 15:53:38 TSI

NNNN

