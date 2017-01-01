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KTO Karatay Üniversitesi'nden İslam dini alanında üç eser daha

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:54
KTO Karatay Üniversitesi'nden İslam dini alanında üç eser daha
KTO Karatay Üniversitesi'nden İslam dini alanında üç eser daha

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, yayımladığı eserlere yenilerini eklemeye devam ediyor.
İslam bilimine hizmet alanında KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşletmesi (KAR-YAY) son olarak, II. Uluslararası İslam Ticaret Hukuku Kongresi "Günümüzdeki Meseleler", "İslam Dünyasında Vakıflar" ve "İslam Hukukuna Giriş" kitaplarını literatüre kazandırdı. İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde metinleri içeren ve dünyaca ünlü ilim adamlarının bir araya gelmesiyle vücut bulan bu eser, çağımız İslam toplumlarında en çok tartışılan meselelere ışık tutuyor. İslam ticaret hukukunda yeni ticari uygulamaların neler olduğu, zekatın önemi, faizin nasıl görülmesi gerektiği, borsanın ahvali ve borsayla ilgili yeni meselelerin İslami perspektiften nasıl değerlendirilmesi gerektiği, sigortacılıkla ilgili bilinmesi, üzerine düşünülmesi gereken hususların kitapta yer aldığı belirtildi.

"İslam Hukukuna Giriş"
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren tarafından yazılan ve "Başlangıcından Günümüze Fıkh'ın Gelişimi ve Mecelle" konularını inceleyen eserde 1876 tarihli Mecelle'nin ilk yüz maddesi de kısa açıklamalarıyla yer alıyor. Kur'an ve sünnete dayanan İslam hukukunun dünya nüfusunun önemli bir kesiminde 14 yüzyıldan fazla bir süreyle uygulanmış, işlenmiş, üzerinde çeşitli dillerde binlerce eser yazılmış bir hukuk kolu olduğu ifade edildi. "İslam Hukukuna Giriş", İslam hukukunun temellerini okuyucuya sunmayı, okuyucunun hem bu alanda temel oluşturmasını hem de İslam hukukuna dair geniş bir malumat edinmesini aynı anda amaçladığı ve başardığı kaydedildi.

"İslam Dünyasında Vakıflar"
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça tarafından kaleme alınan "İslam Dünyasında Vakıflar" eseri Fas'tan Filipinler'e uzanan İslam coğrafyasında vakıfları incelemektedir. Günümüzde kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak bilinen kurumların atası vakıflardır. Kapsanan dönem İslamiyet'in doğuşundan günümüze kadar uzanmaktadır. Vakıfların tarihine bir iktisat tarihçisi olarak yaklaşan Çizakça, İslam dünyasında eğer çok gerekli olan bir vakıf reformu yapılacaksa bunun ancak vakıflar tarihinin iyi bilinmesiyle mümkün olabileceğini ileri sürmektedir.

"Yayın alanında çalışmalarımız artarak devam edecek"
KAR-YAY tarafından yayımlanan eserlerle ilgili açıklamalarda bulunan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, "KTO Karatay Üniversitesi bilimsel alanda katkılar sunmaya hızla devam ediyor. Eserlerimizin alanında tek kaynak olma noktasında önemli bir yere geldiğini görmek bir eğitim kurumu olarak bizlere büyük mutluluk veriyor. Üniversite olarak üstlendiğimiz tarihi ve kültürel misyon çerçevesinde bu çalışmalar artarak da devam edecektir" dedi.
(US-AH-Y)

20.04.2017 16:02:35 TSI
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