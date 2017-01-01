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Selendililer SGK hizmetini artık ilçelerinde alacak



(Fotoğraflı)



Adem Çakır

MANİSA (İHA)  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürlüğüne bağlı olarak çalışacak olan Selendi SGK Merkezi düzenlenen bir törenle açıldı. Şimdiye kadar SGK işlemleri için Kula veya Manisa'ya gitmek zorunda kalan Selendi ilçesindeki vatandaşlar artık işlemlerini ilçede açılan merkezde halledecek.

Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan şimdiki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla kısa sürede hizmete açılan merkezde tüm SGK işlemleri yapılabilecek. Kurtuluş Mahallesindeki Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası hizmet binasının alt katında modern bir şekilde dizayn edilen SGK Selendi Hizmet Merkezinin açılışına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Albay Özcan Kaplan, Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam vekili Osman Güven, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan SGK Manisa il Müdürü Yavuz Kurt, "Türkiye 78 milyon nüfuslu bir aile, biz de SGK olarak tüm ülke nüfusuna sosyal güvenlik şemsiyesi altında buluşturuyoruz. Sigortalama işlemleri, emeklilik sistemlerinin yönetimi, sağlık hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Manisa'nın nüfusu 1,5 milyona yaklaşıyor. Manisa merkezde ve 11 ilçemizde kurulu merkezlerimizle hizmetleri kaliteli ve kolay erişebilir bir şekilde vatandaşlarımıza sunuyoruz. Selendi SGK'mızla birlikte ağımızı 12 ilçeye yaymış oluyoruz." dedi.

SGK İşlemleri için şimdiye kadar vatandaşların Kula veya Manisa'ya gitmek zorunda kaldıklarını kaydeden Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş da SGK Merkezinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ ise konuşmasında şunları söyledi: "Selendi'ye yatırımlarımız devam ediyor. Bu yatırımlardan biri olan SGK hizmet binamızı açıyoruz. Selendili kardeşlerimiz bunları fazlasıyla hak ediyor. Hizmetlerimiz devam edecek. Ben Selendililerin vekili olmaktan mutluyum. Hastane yaptık, göletler yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Baraj çalışmalarımız devam ediyor. Selendi Simav arası karayolunu yatırım programına alınması için çalışmalar yapıyoruz. Bunları sizler hak ediyorsunuz."

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de konuşmasında, "Selendi'nin yüzü bugün gülüyor. Sizlerin yüzü gülüyorsa bizlerin de yüzü gülüyor demektir. Allah kimsenin gülen yüzünü soldurmasın. Yapılan merkez Selendi'ye hayırlı olsun." temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi Vali Güvençer ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Açılışa katılanlara kurum tarafından lokma ikramında bulunuldu.

(AÇ-SC)



20.04.2017 16:04:18 TSI

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