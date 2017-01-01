20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi ödül töreni

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:56
TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi ödül töreni
TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi ödül töreni

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölge Sergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan ödül töreni ile tamamlandı.
Ödül törenine, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı(BİDEB) Yarışmalar Grup Koordinatörü Müjdat Engin, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, bölgeden il ve ilçe millî eğitim müdürleri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.
Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, "Bu sene 50 proje davet edildi. Bu yarışmalar ile öğrencilerimizi erken yaşlarda bilimle tanıştırıyoruz. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için bizlere destek veren üniversitemize, il ve ilçe millî eğitim müdürlerimize ve ayrıca öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da yaptığı konuşmada, "Daha erken yaşlarda öğrencilerimizi bilime teşvik etmek, çok iyi bir çalışma. Bu tür bilimsel araştırma projeleri yarışmaları, ülke geleciğimiz için de çok önemli. Geleceğimizi gençlere emanet etmişsek bu yaştaki öğrencilerimizin araştırmalar ile yetişmesi gelecek adına umut verici. Bana göre buraya gelerek proje sunan her arkadaşımız şampiyon. Kendilerini ve ailelerini tebrik ederim" diye konuştu.
TÜBİTAK BİDEB Yarışmalar Grup Koordinatörü Müjdat Engin ise "TÜBİTAK son yıllarda araştırma ve geliştirme projelerine çok önem vermekte. Başta temel bilimler olmak üzere tüm alanlarda TÜBİTAK desteklerini görebilirsiniz. Desteklerimiz her alanda artarak devam edecektir. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, düzenlenen yarışma sonucunda jüri üyeleri tarafından finalist olarak seçilen 8 proje; 23-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Eskişehir'de yapılacak olan Türkiye Finali Yarışması'nda bölgeyi temsil edecek.
(SAM-SLH-Y)

20.04.2017 16:05:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI
İlkadım'da Levent ile Şirin Müzikali
YEREL

İLKADIM'DA LEVENT İLE ŞİRİN MÜZİKALİ
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Samsun'da arıcılık gelişiyor
YEREL

SAMSUN'DA ARICILIK GELİŞİYOR
Atakum'da 23 Nisan coşkusu AVM'de
YEREL

ATAKUM'DA 23 NİSAN COŞKUSU AVM'DE
Bafra'da kadınlara dondurmacılık kursu
YEREL

BAFRA'DA KADINLARA DONDURMACILIK KURSU
Samsun'da silahla yaralama
YEREL

SAMSUN'DA SİLAHLA YARALAMA
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Samsun'da DEAŞ operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU
Samsun'da DEAŞ operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU
Çarşamba'da &quot;Okul Öncesi Olimpiyatları&quot; etkinliği
YEREL

ÇARŞAMBA'DA "OKUL ÖNCESİ OLİMPİYATLARI" ETKİNLİĞİ
65 yıldır çekiç sallıyor
YEREL

65 YILDIR ÇEKİÇ SALLIYOR
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Başkan Şahin: &quot;Araç filomuzu büyütmeye devam edeceğiz&quot;
YEREL

BAŞKAN ŞAHİN: "ARAÇ FİLOMUZU BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
&quot;Engelsiz Müzik&quot; paneli
YEREL

"ENGELSİZ MÜZİK" PANELİ
Hukuk Fakültesi öğrencilerine burs müjdesi
YEREL

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS MÜJDESİ
Bafra'da Liseler Arası Bilgi Yarışması
YEREL

BAFRA'DA LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI
OMÜ'lü öğrencilerin turnuva heyecanı
YEREL

OMÜ'LÜ ÖĞRENCİLERİN TURNUVA HEYECANI
Samsun'da atık su arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacak
YEREL

SAMSUN'DA ATIK SU ARITMA TESİSİ OLMAYAN İLÇE KALMAYACAK
Samsun'da yeni bir dergi yayın hayatına başladı
YEREL

SAMSUN'DA YENİ BİR DERGİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Osmanlı Hamamlarında sona doğru
YEREL

OSMANLI HAMAMLARINDA SONA DOĞRU
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı