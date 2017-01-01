YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi ödül töreni

TÜBİTAK Samsun Bölge Sergisi ödül töreni



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölge Sergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan ödül töreni ile tamamlandı.

Ödül törenine, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı(BİDEB) Yarışmalar Grup Koordinatörü Müjdat Engin, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, bölgeden il ve ilçe millî eğitim müdürleri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak, "Bu sene 50 proje davet edildi. Bu yarışmalar ile öğrencilerimizi erken yaşlarda bilimle tanıştırıyoruz. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için bizlere destek veren üniversitemize, il ve ilçe millî eğitim müdürlerimize ve ayrıca öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da yaptığı konuşmada, "Daha erken yaşlarda öğrencilerimizi bilime teşvik etmek, çok iyi bir çalışma. Bu tür bilimsel araştırma projeleri yarışmaları, ülke geleciğimiz için de çok önemli. Geleceğimizi gençlere emanet etmişsek bu yaştaki öğrencilerimizin araştırmalar ile yetişmesi gelecek adına umut verici. Bana göre buraya gelerek proje sunan her arkadaşımız şampiyon. Kendilerini ve ailelerini tebrik ederim" diye konuştu.

TÜBİTAK BİDEB Yarışmalar Grup Koordinatörü Müjdat Engin ise "TÜBİTAK son yıllarda araştırma ve geliştirme projelerine çok önem vermekte. Başta temel bilimler olmak üzere tüm alanlarda TÜBİTAK desteklerini görebilirsiniz. Desteklerimiz her alanda artarak devam edecektir. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, düzenlenen yarışma sonucunda jüri üyeleri tarafından finalist olarak seçilen 8 proje; 23-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Eskişehir'de yapılacak olan Türkiye Finali Yarışması'nda bölgeyi temsil edecek.

(SAM-SLH-Y)



20.04.2017 16:05:12 TSI

NNNN

