20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Toroslar Belediyesi, 23 Nisan'ı geleneksel çocuk oyunlarıyla kutlayacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:59
Toroslar Belediyesi, 23 Nisan'ı geleneksel çocuk oyunlarıyla kutlayacak
Toroslar Belediyesi, 23 Nisan'ı geleneksel çocuk oyunlarıyla kutlayacak

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da düzenleyeceği 'Geçmişten Geleceğe Çocuk Oyunları' şenliği ile kutlayacak.
Toroslar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Korukent Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklar geçmişte akranlarının oynadığı bilyalı, topaç, yoyo, ip atlama, bilye, çember, masa langırtı ve gıncırlak oyunlarını tanıma fırsatı bularak eğlenecek. Palyaço ve Midilli atının da yer alacağı etkinlikte, çocuklara dondurma ve uçurtma dağıtılacak.
Şenlikle ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinin sembolü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97'nci yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi. 23 Nisan'ın dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliğini halen sürdürüyor olmasının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün bir göstergesi olduğunu vurgulayan Tuna, "Bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ilk meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü ulusumuza aynı zamanda çocuk bayramı olarak ilan etmiş ve bu yönüyle de dünya ölçeğinde eşsiz liderliğini bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.
'Geçmişten Geleceğe Çocuk Oyunları' şenliği ile amaçlarının eski çocuk oyunlarının yeniden canlılık kazandırılmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Tuna, "Hedefimiz, beyni bilgi ile dolu, sporcu kimlikleriyle öne çıkan, teknolojik gelişmişlikleri yakından takip eden ancak milli değerlerinden de asla vazgeçmeyen bir gençlik oluşturmaktır. Tüm çocuklarımızı, aileleriyle birlikte 23 Nisan'da Gençlik Merkezi'nde düzenleyeceğimiz şenliğimize bekliyoruz. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatan ve bu bayrak için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
(KYM-Y)

20.04.2017 16:07:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Akdeniz kentsel dönüşümle tanışıyor
YEREL

AKDENİZ KENTSEL DÖNÜŞÜMLE TANIŞIYOR
Mezitli Belediyesi, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte dolu dolu kutlayacak
YEREL

MEZİTLİ BELEDİYESİ, 23 NİSAN'I ÇOCUKLARLA BİRLİKTE DOLU DOLU KUTLAYACAK
Akdeniz'de kentsel dönüşüm için ön protokol imzalandı
YEREL

AKDENİZ'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ÖN PROTOKOL İMZALANDI
Hekimoğlu: &quot;Türkiye ihracatta, organik üretim avantajını fırsata çevirmeli&quot;
YEREL

HEKİMOĞLU: "TÜRKİYE İHRACATTA, ORGANİK ÜRETİM AVANTAJINI FIRSATA ÇEVİRMELİ"
Mersinli sanayici, kümelenme ile büyük projelerden pay kapma hedefinde
YEREL

MERSİNLİ SANAYİCİ, KÜMELENME İLE BÜYÜK PROJELERDEN PAY KAPMA HEDEFİNDE
TISİAD Genel Başkanı Kılıç:
YEREL

TISİAD GENEL BAŞKANI KILIÇ:
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Mersin'de 'Uluslararası Lojistik Semineri' başladı
YEREL

MERSİN'DE 'ULUSLARARASI LOJİSTİK SEMİNERİ' BAŞLADI
Mersin'de Figen Yüksekdağ hakkındaki dava
YEREL

MERSİN'DE FİGEN YÜKSEKDAĞ HAKKINDAKİ DAVA
Damızlık kıl keçisi tekeleri üreticilere dağıtılıyor
YEREL

DAMIZLIK KIL KEÇİSİ TEKELERİ ÜRETİCİLERE DAĞITILIYOR
Mersin'de 23 Nisan'da Çocuk Festivali düzenlenecek
YEREL

MERSİN'DE 23 NİSAN'DA ÇOCUK FESTİVALİ DÜZENLENECEK
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
YEREL

MERSİN ULUSLARARASI BİSİKLET TURU
Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
&quot;Kılıçdaroğlu'nun 'Güroymak' örneği gerçeği yansıtmıyor&quot;
YEREL

"KILIÇDAROĞLU'NUN 'GÜROYMAK' ÖRNEĞİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Cezaevinde askerler ile infaz koruma memurları arasında arbede
YEREL

CEZAEVİNDE ASKERLER İLE İNFAZ KORUMA MEMURLARI ARASINDA ARBEDE
Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali hazırlıkları başladı
YEREL

ULUSLARARASI SİLİFKE MÜZİK VE FOLKLOR FESTİVALİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Akdenizli ihracatçıların yeni pazar arayışı
YEREL

AKDENİZLİ İHRACATÇILARIN YENİ PAZAR ARAYIŞI
MERTİD'de Hamit İzol bir dönem daha başkan
YEREL

MERTİD'DE HAMİT İZOL BİR DÖNEM DAHA BAŞKAN
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Çocuklar için 23 Nisan'a özel eğlenceli atölye çalışması
YEREL

ÇOCUKLAR İÇİN 23 NİSAN'A ÖZEL EĞLENCELİ ATÖLYE ÇALIŞMASI
Erdemli Belediyesi şehitler anısına voleybol turnuvası düzenledi
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ ŞEHİTLER ANISINA VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLEDİ
Başkan Tuna: &quot;Toroslar'da yayla ve eko turizmini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN TUNA: "TOROSLAR'DA YAYLA VE EKO TURİZMİNİ ÖN PLANA ÇIKARMAYI AMAÇLIYORUZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı