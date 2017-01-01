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Toroslar Belediyesi, 23 Nisan'ı geleneksel çocuk oyunlarıyla kutlayacak



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da düzenleyeceği 'Geçmişten Geleceğe Çocuk Oyunları' şenliği ile kutlayacak.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Korukent Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklar geçmişte akranlarının oynadığı bilyalı, topaç, yoyo, ip atlama, bilye, çember, masa langırtı ve gıncırlak oyunlarını tanıma fırsatı bularak eğlenecek. Palyaço ve Midilli atının da yer alacağı etkinlikte, çocuklara dondurma ve uçurtma dağıtılacak.

Şenlikle ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinin sembolü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97'nci yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi. 23 Nisan'ın dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliğini halen sürdürüyor olmasının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün bir göstergesi olduğunu vurgulayan Tuna, "Bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ilk meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü ulusumuza aynı zamanda çocuk bayramı olarak ilan etmiş ve bu yönüyle de dünya ölçeğinde eşsiz liderliğini bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

'Geçmişten Geleceğe Çocuk Oyunları' şenliği ile amaçlarının eski çocuk oyunlarının yeniden canlılık kazandırılmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Tuna, "Hedefimiz, beyni bilgi ile dolu, sporcu kimlikleriyle öne çıkan, teknolojik gelişmişlikleri yakından takip eden ancak milli değerlerinden de asla vazgeçmeyen bir gençlik oluşturmaktır. Tüm çocuklarımızı, aileleriyle birlikte 23 Nisan'da Gençlik Merkezi'nde düzenleyeceğimiz şenliğimize bekliyoruz. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatan ve bu bayrak için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

(KYM-Y)



20.04.2017 16:07:49 TSI

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