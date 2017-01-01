20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BDDK Başkanı Akben: "Kahramanmaraş'ın dürüstlüğünü iyi anlamalıyız"

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:59
BDDK Başkanı Akben: "Kahramanmaraş'ın dürüstlüğünü iyi anlamalıyız"
BDDK Başkanı Akben: "Kahramanmaraş'ın dürüstlüğünü iyi anlamalıyız"

(Fotoğraflı)

Muhammet Özer
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Kahramanmaraş'ın aldığı mevduatın 3 katı kredi kullandığını ve geri ödeme oranının gurur verici düzeyde olduğunu ifade ederek, "Kahramanmaraş'ın bu özelliğini, dürüstlüğünü çok iyi anlatmamız lazım" dedi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 47'nci Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Akben, "Şimdi yıllardan buyana Türkiye'nin dünyada layık olduğu değeri bulamaması gibi Kahramanmaraş için de aynı şey geçerli. Türkiye için de aynı durum söz konusu. Kahramanmaraş'ın sanayicisi, tüccarı, esnafı, güvenilir. Para verdiğinizde geri onun üzerine bir halel getirmeyecek bir çalışma içerisinde olduklarını bizzat müşahede etmiş durumundayız" diye konuştu.
Kahramanmaraş'ın aldığı mevduatın 3 katı kredi kullandığını ve geri ödeme oranının gurur verici düzeyde olduğunu ifade eden Akben, "Kahramanmaraş'ın bu özelliğini, dürüstlüğünü çok iyi anlatmamız lazım" dedi.
Türkiye'de ve bankacılık sektöründe gecikmiş alacak ortalamasının 3.3, Kahramanmaraş'ta ise bu oranın 2.6 civarında olduğuna dikkat çeken Akben şöyle devam etti:
"Bu bankacılar açısından, bizler açısından da güzel bir veri. Bunun yanında Kahramanmaraş'ın bir de kredi erişimi önemli bir noktada. Türkiye'nin krediye erişimi mevduat/kredi rasyosu diye baktığımızda yani Kahramanmaraş'ın ne kadar mevduat toplamış, ne kadar bir bankaya para yatırmış. Kahramanmaraşlı ne kadar kredi kullanmış, kredi mevduat rasyosunda üçüncü sırada, yani Kahramanmaraşlı topladığı paradan üç katı kadar kredi kullanmış. Bu da önemli bir veri. Bundan dolayı ve bu oranın içerisinde gecikmiş alacak oranın da bu kadar düşük olması hakikaten iftihar edecek bir tablodur. Bunu gerçekleştirenler sizlersiniz. Hepinize sektör adına teşekkür ediyorum. Şimdi bizim yapmamız gereken bu güzel rakamları, bu aramızda temsilcileri olan bankalara bunları anlatmak. Kahramanmaraş'ın bu özelliğini çok iyi anlatmamız lazım. Çok iyi anlatalım ki istediğini alsın" dedi.
(OZR-Y)

20.04.2017 16:08:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
KMTSO Başkanı Zabun: &quot;Kahramanmaraş'a Eximbank şubesi istiyoruz&quot;
YEREL

KMTSO BAŞKANI ZABUN: "KAHRAMANMARAŞ'A EXİMBANK ŞUBESİ İSTİYORUZ"
KMTSO 47. Olağan Meclis Toplantısı (2)
YEREL

KMTSO 47. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (2)
KMTSO 47. Olağan Meclis Toplantısı
YEREL

KMTSO 47. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Kahramanmaraş'ta &quot;Dondurma Festivali&quot; için ilk adım
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA "DONDURMA FESTİVALİ" İÇİN İLK ADIM
Kuyumcuyu öldürüp altınları çaldılar
YEREL

KUYUMCUYU ÖLDÜRÜP ALTINLARI ÇALDILAR

Kahramanmaraş'ta Bocce il turnuvası tamamlandı
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA BOCCE İL TURNUVASI TAMAMLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı