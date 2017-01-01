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Kıyıkışlacık'ta su sorunu çözülüyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:00
Kıyıkışlacık'ta su sorunu çözülüyor
Kıyıkışlacık'ta su sorunu çözülüyor

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Geçtiğimiz yaz, aylarca su kesintileri yaşayan Milas Kıyıkışlacık'ta bu yıl aynı sıkıntının yaşanmaması için çalışma başlatıldı.
Özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yaşanması muhtemel su sıkıntısının önüne geçmeyi amaçlayan MUSKİ ekipleri, kuyudan depoya basan eski terfi hattını yeni terfi hattı ile değiştiriyor. Yaklaşık 2 bin 700 metre uzunluğundaki yeni terfi hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yazın yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçileceği belirtildi.
Su stoğğu artırılacak
Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki çalışmalarını kısa süre içerisinde bitirmek istediklerini ifade eden MUSKİ Müdürü Baki Ülgen, "Kıyıkışlacık mahallemiz tarihi kalıntıları ve denizi ile Muğla'mızın en önemli turizm yerlerinden birisidir. Bu nedenle yaz aylarında mahallemizin nüfusu bir hayli artmaktadır. Yaz aylarında nüfusun artması ile birlikte zaten içme suyu hattının çok eski olması nedeniyle çok fazla su sıkıntısı yaşanmaktadır. MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yaz aylarında su sıkıntısının önüne geçmek için eski terfi hattının yaklaşık 2 bin 700 metrelik kısmını yeni terfi hattı ile değiştiriyoruz. Şu anda mahallemize saatte 45 ton su veriliyor. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından mahallemize saatte 45 ton verilen suyun üzerinde 30-40 ton daha su çoğalacak ve yaşanan su sıkıntısının önüne geçeceğiz" dedi.
"Hedefimiz sorunu tamamen çözmek"
Kıyıkışlacık Mahallesi'nin su sorununu tamamen bitirmek için projelerinin mevcut olduğunu belirten Ülgen, "Şu anda mahallemizde yapılan çalışma sadece yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte meydana gelebilecek su sıkıntısını önlemek için. Kıyıkışlacık Mahallemizin su sıkıntısını tamamen bitirecek çalışmamız önümüzdeki birkaç ay içerisinde hayata geçecek. Plan ve projelerimiz tamamlandı. Ovakışlacık'tan ilave kuyu açtık. Yeterli miktarda su debisini sağladık. Çalışmalarımıza başlayacağımız tarihin belirlenmesinin ardından sular Ovakışlacık'tan Kıyıkışlacık deposuna isale edilecek. Çalışmalarımıza başlamak için gerekli izinlerinin verilmesini bekliyoruz. İzinlerin çıkmasının ardından Kıyıkışlacık Mahallesi'nin su sorununu sadece yaz ayları için değil, tamamen uzun yıllar halletmiş olacağız. Burada yaşayan vatandaşlarımız ve buraya tatile gelen turistlerimiz uzun yıllar kesintisiz bir suya kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.
(DL-İK)

20.04.2017 16:08:48 TSI
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