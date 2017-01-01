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Birimlerarası Spor Şenliği futbol turnuvası ile başladı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birimlerarası futbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk günü bol gollü maçlara sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Daire Başkanlıkları ve iştiraklerindeki personelini kaynaştırmak amacıyla bu yıl 11. düzenlediği Birimlerarası Spor Şenliği, Futbol Turnuvası ile başladı. Futbol turnuvasının ilk günündeki maçta Kılavuz Gençlik Spor ile KO-MEK takımları karşılaştı. Maçta Kılavuz Gençlik, rakibi KO-MEK'i 10-0 yendi.

Seka Park Açık Futbol Sahası'nda oynanan maçı, Büyükşehir Belediyesi personeli ile birlikte Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi de izledi. Maçın ilk anlarından itibaren sahada Kılavuz Gençlik takımının ağırlığı hissedildi. Kılavuz Gençlik maçta rakibi olan KO-MEK'i 10-0 yendi. Centilmenliği ile takdir toplayan KO-MEK takımı, rakibi Kılavuz Gençlik takımını tebrik ederek, turnuvada başarılar diledi.

(GY-Y)



20.04.2017 16:13:30 TSI

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