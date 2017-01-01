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Türk yıldızlarından 23 Nisan provası



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Türk Yıldızları 23 Nisan tarihinde Antalya'da yapacakları gösterinin provasını yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı etkinlikleri çerçevesinde Konyaaltı Beachparkt'ta saat 15:20 ile 16:20 saatleri arasında yapılacak gösterinin provası için merkezleri olan Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Yıldızları, yaklaşık yarım saat süren provalarının başarıyla tamamladılar. Biranda gökyüzünde Türk Yıldızlarını gören vatandaşlar ise hem kısa bir şaşkınlık yaşadı, hemde provayı hayranlıkla izledi.



20.04.2017 16:15:47 TSI

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