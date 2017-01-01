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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Kat'ı sanatı hat eserleri sergisi açıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:09
Kat'ı sanatı hat eserleri sergisi açıldı
Kat'ı sanatı hat eserleri sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzceli Kat'ı sanatçısı, gazeteci-yazar Hayrullah Altay 23'üncü kişisel sergisi Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi salonunda açıldı.
Hayrullah Altay, yeni sergisinde Kat'ı Sanatı Hat eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Düzce Belediyesi Ogün Danış salonunda gerçekleşen kat'ı sanat sergisinin açılışını Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş yaptı. Düzce'de ve Türkiye'nin çeşitli illerinde açtığı sergilerlerle tanınan Düzceli Hat Sanatçısı, gazeteci-yazar Hayrullah Altay'ın 23'üncü kişisel sergisi büyük ilgi gördü.
(TT-AY)

20.04.2017 16:17:46 TSI
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