YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yaralı güvercine zabıta sahip çıktı

Yaralı güvercine zabıta sahip çıktı



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yaralı halde bulunan güvercine zabıtalar sahip çıktı.

Şehit Pamir Caddesi'nde devriye görevinde bulunan zabıta ekipleri yol kenarında yaralı olduğu için uçamayan bir güvercin gördü. Ekipler, yerde uçamayan güvercini alarak belediyenin hayvan barınağına götürdü.

Zabıta yetkilileri, "Yolun kenarında bir güvercin gördük. Yanına gidince uçamadığını fark ettik. Hemen güvercini alarak hayvan barınağına getirdik. Veteriner hekime güvercini teslim ettik. Her can bizler için büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Veteriner Hekim Gökhan Harbiyeli ise güvercinin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı söyledi.

(MSM-Y)



20.04.2017 16:18:39 TSI

NNNN

