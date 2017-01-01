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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Van'a geliyor



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VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesinin düzenleyeceği etkinlik kapsamında ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile ilahi sanatçısı Sedat Uçan Van'a geliyor.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Türkiye'nin sevilen simalarından olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Türkiye'de ve Avrupa'da en çok dinlenen ilahi sanatçısı Sedat Uçan'ı Van'a getiriyor. 22 Nisan 2017 günü saat 10.00'da Nur Tatar Spor Salonu'nda Vanlılar ile bir araya gelecek olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (sav), kendine has yorumları ile anlatacağı ve Sedat Uçan'ın da ilahilerle eşlik edeceği programa katılımın ücretsiz olacağı belirtildi.

Tüm Vanlıları davet eden Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (sav) doğru anlamak, onun sünnetini bugüne taşımak, onun hayatını, hayat tarzını, çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerimizle, toplumun bütün kesimleriyle paylaşmak, doğru bilgiye dayanarak Sevgili Peygamberimizi anlamak ve anlatmak istediklerini söyledi.

Tuşba Belediyesi tarafından ücretsiz olarak tahsis edilecek araçlarla Nur Tatar Spor Salonu'na vatandaşlar taşınacaklar. Sabah saat 09.00'dan itibaren Boyalar Camii yanı, Edremit Yeni TOKİ minibüs durağı, Edremit Eski TOKİ minibüs durağı, Van AVM karşısı (İki Nisan Caddesi), Hz. Ömer Camii karşısı (Beşyol Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü önü), Kalecik TOKİ Tuşba Belediyesi Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi, İskele YBO (Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü) önü, İstasyon Mahallesi Hacı Ali Cami yanı, Seyrantepe Mahallesi Dörtyol Kavşağı, Sıhke TOKİ minibüs durağı, Abdurrahman Gazi Mahallesi Akka Konutları, Şemsibey Mahallesi Tuşba Belediyesi Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi ile Şemsibey Mahallesi cami yanı, Bardakçı TOKİ ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü önü olmak üzere 15 noktada servis kaldırılacağı bildirildi.

(MSA-Y)



20.04.2017 16:19:04 TSI

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