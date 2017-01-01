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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Dünya çocukları Çınarcık'ta buluştu

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:15
Dünya çocukları Çınarcık'ta buluştu
Dünya çocukları Çınarcık'ta buluştu

(Fotoğraflı)

Harun Öztürk
YALOVA (İHA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Çocuk Halk Oyunları Festivali", 5 ülkeden 180 ekibin iştirakiyle başladı.
Festivale Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan Karadağ ve Arnavutluk'tan gelen ekipler katıldı. Belediye binası önünden geleneksel açılış kortejiyle başlayan festival sonrasında ekipler ilk gösterilerini Cumhuriyet Meydanı'nda yaptı. Festival ekipleri yöresel kıyafetleriyle ilçe halkını selamladı. Meydanda gösteriler öncesinde konuşan Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, 12 yıldır Türk misafirperverliğinin bütün dünyaya Çınarcık'tan yansıtıldığını söyledi.
Belediye Başkanı Avni Kurt da, "Bu sene yurt dışından gelen 5 ekibimiz var. Ukrayna, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan Karadağ ve Bosna Hersek'ten gelen kardeşlerimize 'hoş geldiniz' diyorum" diye konuştu.
Festival, konuşmaların ardından grupların gösterileriyle devam etti. 5 ülkenin temsilcileri hafta boyunca Çınarcık'ın farklı bölgelerinde yörelerine ait oyunları sergileyecek.
(HÖ-MŞ)

20.04.2017 16:24:07 TSI
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