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Bilecik Belediyesi Geleneksel 10. Çocuk Festivali başlıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan ''2017 Kültür ve Sanat Etkinlikleri'' kapsamında çocuklar birbirinden güzel aktivite ile buluşuyor.

Yapılacak olan Bilecik Belediyesi Geleneksel 10. Çocuk Festivali hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "10 yıldır gerçekleştirilen ve çocuklarımız adına güzel bir geleneği sürdüren Bilecik Belediyesi, çocuklarımızı altı gün süren bir festival ile buluşturuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ile birleşecek olan Geleneksel 10. Çocuk Festivali, 23 Nisan ile 29 Nisan arasında 6 gün boyunca çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak. 23 Nisan Pazar günü saat: 09:00'da Belediye Bahçesinden kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festival, Cumhuriyet Meydanında devam edecek. Bilecik Belediyesi Çocuk Festivali'nin açılış töreninde çeşitli halk oyunları gösterileri sahne alacak ve birbirinden renkli anlar yaşanacak.Bu yıl 6 gün sürecek olan ve çocuklar için birbirinden güzel oyun alanlarının olduğu etkinlikte çocuklar; şişme basket alanları, şişme boks ringi, elastik çocuk rodeo, elastik rodeo, bunge run alanları, engelli park alanları, engelli duvar, fut basketbol alanı, kaydıraklı süpermen evi, korsan adası, sarı şato zıpzıp alanı, minik zıpzıp alanı ve zıp zıplı tırmanma duvarı alanlarında çocukları, gönüllerince eğlenecek" dedi.

(CKT-MET-Y)



20.04.2017 16:26:03 TSI

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