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Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Akşehir elemeleri sürüyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:19
Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Akşehir elemeleri sürüyor
Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Akşehir elemeleri sürüyor

(Fotoğraflı)

Cemal Filiz
KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokullar arasında düzenlenen "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma" yarışmasının Akşehir elemeleri devam ediyor.
Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmayla; kültürel miras ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca'yı daha geniş kitlelere tanıtmak, kültürler ve ülkeler arası iletişime, paylaşıma katkıda bulunmak, Nasreddin Hoca'nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla tanıtmak, Nasreddin Hoca'nın dünya kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması, tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak, Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, estetik duyum, sahne sanatı beğenilerini geliştirmek, tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak, ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak amaçlanıyor.
Türkiye genelindeki tüm özel ve resmi ilkokulların katılabileceği 26 Ekim 2017 tarihinde Akşehir'deki Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında final yarışması yapılacak olan bu yarışmaya; Akşehir'de bulunan özel ve resmi okullardan 30 ilkokul başvuruda bulundu. Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması 3 gün boyunca Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.
Yarışmanın ilk gününde bir açılış konuşması yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Belediyemiz ile Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliği çerçevesinde Ulusal düzeyde Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmalar 81 ilimizde gerçekleşecektir. İl birincilerini Nasreddin Hoca Anma Etkinliklerini düzenlediğimiz 24-26 Ekim tarihlerinde Akşehirimizde konuk ederek burada Türkiye birincisini seçeceğiz Türkiye birincisini seçmeden önce, Akşehirimizde bölge birincilerini tespit edecek, bölge birincileri arasından da Türkiye birincisi seçilmiş olacaktır. Bu yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı bütün İlk okullarımızın öğrencileri katılacak. Bu sene bu etkinliğimizi ilk kez gerçekleştireceğiz. Bu fıkra canlandırma yarışmalarıyla 81 ilimizde inşallah Nasreddin Hocamız ve Akşehirimiz tanıtılmış ve takdim edilmiş olacak. Nasreddin Hocamızın o güzel mesajları da çocuklarımıza iletilmiş ve çocuklarımız bu mesajları daha yakından öğrenmiş olacaklardır. Akşehir ilçe yarışması etabında katılımın yüksek olduğunu, özel ve resmi 30 okulumuzun başvuruda bulunduğunu gördük. Görülüyor ki Nasreddin Hoca'nın torunları bu konuda Hocalarına sahip çıkmışlardır. Umut ediyorum ki okullarımız bu yarışmaya güzel hazırlanmış ve Akşehirimizi en iyi şekilde öncelikle ilde, il yarışmasında da birincilik elde ederek Bölge yarışmalarında, hatta Türkiye finali yarışmasına kalarak temsil edeceklerdir. Yarışmaya katılan tüm okullara şimdiden başarılar diliyor, başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından yarışmaya katılan okullar tarafından sırasıyla canlandırdıkları fıkralar, jüri ve izleyiciye sunuldu. Çekişmeli geçen ve 3 gün sürecek olan yarışma sonunda jüri tarafından birinci seçilen okul Konya ilinde yapılacak olan il yarışmasında Akşehir'i temsil edecek.
(CF-AH-Y)

20.04.2017 16:27:32 TSI
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