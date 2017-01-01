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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Reşadiye'de Suriye için yardım kampanyası başlatıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:20
Reşadiye'de Suriye için yardım kampanyası başlatıldı
Reşadiye'de Suriye için yardım kampanyası başlatıldı

(Fotoğraflı)

Hasan Ay
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, "Suriye'de İnsanlık Ölmesin" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.
Reşadiye İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Reşadiye Şubesi tarafından "Suriye'de İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası için bir komisyon kuruldu. Reşadiye İlçe Müftüsü Necmettin Saydan başkanlığında düzenlenen komisyon toplantısında, nakdi para yardımı, ayni yardım, giyecekler, ayakkabı, bot, mont, battaniye ve un gibi malzemelerin kabul edileceği kararı alındı.
Suriye'de savaş mağdurlarına yönelik ayni ve nakdi yardım kampanyası başladığını ifade eden Müftü Saydan,"10 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında sürecek kampanyada, vatandaşlarımızın, STK'lar, dernekler, esnafımız ve iş adamlarının desteğiyle toplayacağımız yardımları Suriye'ye göndereceğiz. Yardım toplama sistemimiz Türkiye Diyanet Vakfı makbuzlarıyla yapılacaktır. Yapılan her yardım kayıt altında tutulacaktır. Toplanan nakdi ve ayni yardımlar Suriye'ye gönderilmek üzere Türk Kızılay'ına teslim edileceğiz. Yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız merkez cami önüne kurduğumuz yardım çadırındaki görevli personellerimize ulaşabilirler veya müftülüğümüze gelip müracaat edebilirler" dedi.
(HA-UY-Y-)

20.04.2017 16:27:52 TSI
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