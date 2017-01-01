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Van'da organ bağışı çalışması

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:20
Van'da organ bağışı çalışması
Van'da organ bağışı çalışması

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından organ bağışı konusunda halkı bilgilendirmek amacıyla stant açıldı.
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde kurulan stantta vatandaşlara organ bağışı konusunda çeşitli bilgilendirmeler yaptıklarını belirten sorumlu hemşire Göksel Laçin, "Organ bağışı ile ilgili çalışmamız yaklaşık olarak bir yıldır devam etmektedir. Ayda bir burada stant açıyoruz. Standımız ortalama bir hafta açık kalıyor. Buradaki temel amacımız, organ bağışı noktasında farkındalık oluşturmak ve insanların bu noktada bilinçlenmelerini sağlamaktır" dedi.
Vatandaşların standa ilgi gösterdiğini anlatan Laçin, "Bizler bu süre içerisinde insanlarımızın yaklaşım tarzlarının değiştiğini ve bilinç düzeyinin arttığına şahit olmaktayız. Özellikle eğitimci kesimin ciddi bir talebi var. Bunun haricinde toplumun her kesiminde insanların duyarlı davrandıklarını görüyoruz. Özellikle de yoğum bakımda hastası olan vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olduklarını görmek mümkün. Burada form dolduruyoruz. Vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz. Organ bağış kartı veriyoruz. Daha sonrasında ise gönüllü olan vatandaşlarımızı organ bağış birimimize yönlendirerek, giriş yapılması ve onay alınmasını sağlıyoruz" diye konuştu.
(MD-MSA-Y)

20.04.2017 16:28:17 TSI
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