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Zabıta kaldırım işgaline izin vermiyor



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BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde kaldırımları işgal eden esnafın mallarını kaldırdı. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların geçişini zorlaştıran eşyaların kaldırılmasıyla yaya trafiği rahatladı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerine müsamaha göstermiyor. Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki kaldırımları işgal eden esnafa yönelik operasyon yapan zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafın masa, sandalye ve çadırlarını toplayarak arabaya yükledi. Ekipler, kaldırımları işgal eden iş yerlerinin yol üzerinde bulunan reklam tabelalarını da kaldırdı. Vatandaşların ve esnafın daha temiz ve rahat bir ortamda yaşayabilmesi için gerçekleştiren uygulama, halk tarafından da olumlu karşılandı.

Eşyaları vermek istemeyen esnaflar zabıtalara direnmek istedi. Operasyon sırasında esnafla polis ve zabıta ekipleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı. Vatandaşlar, kaldırımlarda yürümelerini rahatlatan çalışma nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.

(MŞ)



20.04.2017 16:28:20 TSI

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