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BEÜ'den çocuklara unutamayacakları bir armağan



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için bir tiyatro oyunu hazırladı. BEÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Ekil Kaya'nın yazıp yönettiği, Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin rol aldığı "Masallar İçinde" adlı oyun 23 Nisan Pazar günü Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak.

Sanal dünyanın dışında da bir hayatın var olduğunu ünlü masal kahramanları ile çocuklara keyifle anlatacak oyun, ücretsiz olarak sergilenecek.

(SÖ-SÖ-Y)



20.04.2017 16:28:26 TSI

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