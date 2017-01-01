YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanı Hakan Eren'den Açıklama

AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanı Hakan Eren'den Açıklama



(Fotoğraflı)



Alpaslan Çelik

KARABÜK (İHA) - AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanı Hakan Eren, Karabük Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat İsmail Taş'ın geçtiğimiz gün yaptığı basın açıklamasına cevap vererek, yapılan açıklamaların ocak kültürü ve anlayışına yakışmadığını kaydetti.

Eren, basına yapılan açıklamaların ocak kültürü ve anlayışına yakışmayan ve adabı muaşeret kurallarına uymayan "Şeref yoksunu, adamsanız çıkın karşıma, müptezel, önünden ye, az ötede oynayın, bozkurt yelesinde bit arayan kendi evinde it arasın" gibi sözlerin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Eren açıklamasında, Ülkü Ocakları Karabük İl Başkanı Taş tarafından kullanılan cümlelerin peygamber ocağı olarak bilinen ocak kültürüne ve iki cihan güneşi Peygamber Hz. Muhammed'in (S.A.V) dili olmadığını belirterek, "Bu sözler Türk İslam Müferriki Seyit Ahmet Arvasi'nin Türk Milliyetçiliği öğretisine uygun değildir. Bu anlayış başta Alparslan Türkeş'in, misyonuna uygun söylemler değildir. Ülkü ocağı milletine insanlığına karşı derin sevgi, örf, adet ve büyüklerine karşı saygı hislerini taşıyanların ülküsü ve ocağıdır. Eleştiri, söz söyleme, analiz yapma her fert ve siyasi partinin hakkıdır. Bu hak, sevgi ve saygı çerçevesinde Türk örf, adet, gelenek ve göreneklerine uygun bir dilde yapılması toplumsal kuraldır. Yapılan halk oylaması bir siyasi parti seçimi değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile ve en son BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katkıları ile halkımıza sunulmuş Türk milletinin geleceğinin oylamasıdır. Sonuçta sandıkta evet ve hayır diyende kaybetmemiştir. Referandum sonrası sandıktan çıkan milletin iradesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz milletimiz, Türk İslam dünyası ve mazlum milletler kazanan olmuştur. Biz AK gençlik olarak şehrimizin ve ülkemizin huzur ve barışı için 'Söz gümüşse sükut altındır' anlayışı ile hareket edeceğimize ve aziz milletimize atalarımızın bırakacağı güzel yurdumuza hizmet etmek için gençliğimizi Türk İslam örf, adet ve geleneklerimize göre yetiştireceğimize söz veririz." dedi.

(AÇ-YE-Y)



20.04.2017 16:30:30 TSI

NNNN

