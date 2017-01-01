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Atıl alan düzene girdi

- Yunusemre'de hummalı çalışma



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında Uncubozköy Mahallesinde kavşak düzenlemesi yapan ekipler Mutlu Mahallesinde de tarihi Lalapaşa Camii önünde atıl durumda bulunan alanda düzleme çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Uncubozköy Mahallesinde kavşak düzenlemesi yaptı. Meydanda taş döşeme ve çevre düzenlemesi yapan ekipler, Mutlu Mahallesinde de tarihi Lalapaşa Camii önünde okul alanı olarak kamulaştırma çalışmaları süren ancak birkaç hak sahibine ulaşılamadığı için atıl durumda kalan alanı da düzenledi. Mutlu ve Uncubozköy mahalle sakinleri kendilerine hizmeti sunan Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Bahar aylarıyla birlikte çalışmaların daha da hız kazanacağını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise belirli bir program dahilinde çevre düzenlemesi, kilitli parke taşı çalışmalarının yapılacağını duyurdu. Başkan Çerçi açıklamasında, "Vatandaşımızın temiz ve güzel bir ilçede yaşaması için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışıyoruz" dedi.

(SC-Y)



20.04.2017 16:30:48 TSI

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