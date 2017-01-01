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Gazeteci adayları sertifikalarını aldı



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BURSA (İHA) - Basın İlan Kurumu ile İŞKUR tarafından basın sektörüne yeni iş gücü kazandırmak maksadıyla düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Programında başarılı olanlara sertifikaları verildi.

40 kursiyerin basın sektöründe istihdam edilmeye hazır hale getirildiğine dikkat çeken Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez, 23 kursiyerin çeşitli basın kuruluşlarında işe başladığını söyledi. Dünyada bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümün gerekliliği karşısında medya sektöründe vasıflı insan kaynağını oluşturmak için Basın İlan Kurumu tarafından Bursa'da düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Programında başarılı olanlar sertifikalarını aldı. İŞKUR desteğiyle 6-24 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programına katılanlar basın sektöründe istihdama hazır hale geldiler. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından onaylanan müfredat gereği katılımcılara 15 gün süreyle sektöre dair teorik ve pratik eğitimler verildi. Eğitime katılan 40 kişiye İŞKUR tarafından günlük 25 TL ücret ödendi.

Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez, Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Projesinin, bir istihdam projesi olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da tamamlanan bu eğitim programı pek çok ilimizde yapılmaya devam edecek. Bursa'da yaptığımız istihdam amaçlı bu eğitim programının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın Türkiye genelinde başlattığı istihdam seferberliğiyle aynı döneme denk gelmiş olması bizleri ayrıca mutlu etti. Her biri alanında uzman 22 farklı eğitmenimiz sektör ile ilgili 13 farklı alanda eğitim verdi. Oluşturduğumuz haber atölyesinde üretilen haberler yerel ve yaygın basın kuruluşlarında yer aldı. Eğitimin tamamlanmasının hemen ardından genç arkadaşlarımızın birer birer işe başlamaları, sektöre adım atmaları bizler için büyük mutluluk kaynağı oldu. Bugüne kadar 23 arkadaşımız çeşitli basın kuruluşları, ajanslarda sektöre adım attı. İş görüşmeleri devam eden kursiyerlerimizin de önümüzdeki günlerde işe yerleşmeleriyle bu sayının daha da artacağınainanıyoruz. Bu çalışmamıza katkı sunan başta Genel Müdürlüğümüze, İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü'ne, Bursa Büyükşehir Belediyesine, Bursa Kent Konseyi Başkanlığına ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Programını başarıyla tamamlayan kursiyerler İstanbul Üniversitesi İletim Fakültesi onaylı sertifikalarını almanın heyecanını yaşattı.

(MŞ)



20.04.2017 16:32:49 TSI

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