20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gazeteci adayları sertifikalarını aldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:24
Gazeteci adayları sertifikalarını aldı
Gazeteci adayları sertifikalarını aldı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Basın İlan Kurumu ile İŞKUR tarafından basın sektörüne yeni iş gücü kazandırmak maksadıyla düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Programında başarılı olanlara sertifikaları verildi.
40 kursiyerin basın sektöründe istihdam edilmeye hazır hale getirildiğine dikkat çeken Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez, 23 kursiyerin çeşitli basın kuruluşlarında işe başladığını söyledi. Dünyada bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümün gerekliliği karşısında medya sektöründe vasıflı insan kaynağını oluşturmak için Basın İlan Kurumu tarafından Bursa'da düzenlenen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Programında başarılı olanlar sertifikalarını aldı. İŞKUR desteğiyle 6-24 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programına katılanlar basın sektöründe istihdama hazır hale geldiler. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından onaylanan müfredat gereği katılımcılara 15 gün süreyle sektöre dair teorik ve pratik eğitimler verildi. Eğitime katılan 40 kişiye İŞKUR tarafından günlük 25 TL ücret ödendi.
Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez, Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Projesinin, bir istihdam projesi olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da tamamlanan bu eğitim programı pek çok ilimizde yapılmaya devam edecek. Bursa'da yaptığımız istihdam amaçlı bu eğitim programının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın Türkiye genelinde başlattığı istihdam seferberliğiyle aynı döneme denk gelmiş olması bizleri ayrıca mutlu etti. Her biri alanında uzman 22 farklı eğitmenimiz sektör ile ilgili 13 farklı alanda eğitim verdi. Oluşturduğumuz haber atölyesinde üretilen haberler yerel ve yaygın basın kuruluşlarında yer aldı. Eğitimin tamamlanmasının hemen ardından genç arkadaşlarımızın birer birer işe başlamaları, sektöre adım atmaları bizler için büyük mutluluk kaynağı oldu. Bugüne kadar 23 arkadaşımız çeşitli basın kuruluşları, ajanslarda sektöre adım attı. İş görüşmeleri devam eden kursiyerlerimizin de önümüzdeki günlerde işe yerleşmeleriyle bu sayının daha da artacağınainanıyoruz. Bu çalışmamıza katkı sunan başta Genel Müdürlüğümüze, İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü'ne, Bursa Büyükşehir Belediyesine, Bursa Kent Konseyi Başkanlığına ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na teşekkür ediyorum" dedi.
Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim Programını başarıyla tamamlayan kursiyerler İstanbul Üniversitesi İletim Fakültesi onaylı sertifikalarını almanın heyecanını yaşattı.
(MŞ)

20.04.2017 16:32:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bursaspor'da Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları
YEREL

BURSASPOR'DA AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Güzelyalı'da dere kirliliği
YEREL

GÜZELYALI'DA DERE KİRLİLİĞİ
Zabıta kaldırım işgaline izin vermiyor
YEREL

ZABITA KALDIRIM İŞGALİNE İZİN VERMİYOR
&quot;Akhisar Belediyespor maçından beklentimiz çok&quot;
YEREL

"AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇINDAN BEKLENTİMİZ ÇOK"
Nilüfer'de spor şöleni başladı
YEREL

NİLÜFER'DE SPOR ŞÖLENİ BAŞLADI
Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırılarak sahiplendiriliyor
YEREL

SAHİPSİZ HAYVANLAR KISIRLAŞTIRILARAK SAHİPLENDİRİLİYOR
Karacabey Belediyesi'nden sağlık evi
YEREL

KARACABEY BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIK EVİ
&quot;Küçük teknoloji şirketleri birleşmeli&quot;
YEREL

"KÜÇÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ BİRLEŞMELİ"
Yeni Yıldırım İnşaat Fuarı'nda görücüye çıktı
YEREL

YENİ YILDIRIM İNŞAAT FUARI'NDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Osmangazi Belediyesi fuarın gözdesi
YEREL

OSMANGAZİ BELEDİYESİ FUARIN GÖZDESİ
Kansere karşı farkındalık için &quot;Pembe File&quot; maçı
YEREL

KANSERE KARŞI FARKINDALIK İÇİN "PEMBE FİLE" MAÇI
Eski CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şahin:
YEREL

ESKİ CHP BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ŞAHİN:
Açık hava müzesi İznik'te Turizm Haftası coşkusu
YEREL

AÇIK HAVA MÜZESİ İZNİK'TE TURİZM HAFTASI COŞKUSU
Kaplıkaya köprüsü Yıldırım'da ulaşıma nefes aldıracak
YEREL

KAPLIKAYA KÖPRÜSÜ YILDIRIM'DA ULAŞIMA NEFES ALDIRACAK
Sadağı Kanyonu'nda sezon turizmcilerle başladı
YEREL

SADAĞI KANYONU'NDA SEZON TURİZMCİLERLE BAŞLADI
Kaplıkaya Köprüsü Yıldırım'da ulaşıma nefes aldıracak
YEREL

KAPLIKAYA KÖPRÜSÜ YILDIRIM'DA ULAŞIMA NEFES ALDIRACAK
BBDSO'dan 23 Nisan konseri
YEREL

BBDSO'DAN 23 NİSAN KONSERİ
Bursa'da şiddetli lodos
YEREL

BURSA'DA ŞİDDETLİ LODOS
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
YEREL

VOLEYBOL: VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Halk Evi'nde 23 Nisan coşkusu
YEREL

HALK EVİ'NDE 23 NİSAN COŞKUSU
Bursa'da uyuşturucu operasyonları
YEREL

BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Gölyazı'nın geleceği turizmde
YEREL

GÖLYAZI'NIN GELECEĞİ TURİZMDE
Öğrenciler barışı resmetti
YEREL

ÖĞRENCİLER BARIŞI RESMETTİ
Kastamonu Bursa'ya taşınıyor
YEREL

KASTAMONU BURSA'YA TAŞINIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı