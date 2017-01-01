Sepaş Enerji'den çocuklara uçurtma etkinliğine davet
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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de yapılacak 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali sponsorlarından olan Sepaş Enerji, tüm çocukları 22 Nisan'da düzenlenecek uçurtma şenliğine davet etti.
Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında elektrik perakende satış hizmeti veren Sepaş Enerji, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden 1000 yabancı öğrencinin katıldığı 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nin etkinlik sponsorlarından biri olan Sepaş Enerji'nin uçurtmaları 22 Nisan'da gökyüzünü süsleyecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Festival 21-23 Nisan tarihinde dopdolu bir etkinlik programıyla gerçekleşecek. 22 Nisan'da aileler ve çocukların katılımıyla yapılacak piknik aktivitesinde ise geleneksel ikramlar ve uçurtmalar Sepaş Enerji desteğiyle çocukların yüzünü güldürecek. Aynı anda gökyüzüne gönderilecek yüzlerce uçurtma renkli görüntülere sahne olacak.
(GY-Y)
20.04.2017 16:32:53 TSI
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