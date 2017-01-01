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Artvin'de Valilik Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:27
Artvin'de Valilik Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi
Artvin'de Valilik Kupası Voleybol Turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

ARTVİN (İHA) - Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 8 Şubat-19 Nisan 2017 tarihleri arasında oynanan ve bu yıl ilki düzenlenen 18 takımın katıldığı 1. Valilik Kupası Kurumlararası Voleybol Turnuvası sona erdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan fikstürde 4 gruptan oluşan takımlar finale kalmak için kıyasıya mücadele etti. Artvin Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 1. Artvin Voleybol Turnuvası final müsabakalarını Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Anlaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Latif Yılmaztürk ile çok sayıda seyirci izledi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Özel İdare arasında oynanan final mücadelesinde birincilik kupasını İl Özel İdaresi kaldırırken, ikincilik kupasını da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aldı. Turnuvada üçüncü Artvin Çoruh Üniversitesi, dördüncü ise Artvin İl Müftülüğü oldu. Dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.
(HDF-OGZ-Y)

20.04.2017 16:34:50 TSI
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