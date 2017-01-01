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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Çocuklar Eskimo Kasabası ve Kızılderili Köyü'nde eğlenecek

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:27
Çocuklar Eskimo Kasabası ve Kızılderili Köyü'nde eğlenecek

ADANA (İHA) - Alışveriş ve sosyal yaşam merkezleri Adana Optimum ve Kahramanmaraş Piazza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında minikleri, Eskimo Kasabası ve Kızılderili Köyü'nde eğlendirecek.
Adana Optimum AVM'de, 21-23 Nisan tarihleri arasında kurulacak Eskimo Kasabası ile minik ziyaretçiler, 12.00'dan 21.00'a eğlence dolu saatler yaşayacak. Eskimoların giydiği panço kostümlerini giyerek, eğlencenin atmosferine kendilerini kaptıracak olan minikler; buzlu seksek, balık tutma, buz kaydırağı, eskimo evinde çizgi film izleme gibi birbirinden güzel etkinliklere katılarak, hem yeni bir kültürü tanıyacak hem de gönüllerince eğlenecek.
Kızılderili Köyü
Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde21-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Küçük Bizon Kızılderili Köyü etkinliği ile minikler Kızılderililerin sıra dışı dünyasının kapılarını açacak.
Çadırları, atları, masalları ve danslarıyla akıllara gelen Kızılderililerin renkli dünyası, 23 Nisan'a özel etkinlikle miniklerle buluşacak. 3 gün boyunca 13.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte minikler, Kızılderili kıyafetlerini giyip, yüzlerini onlar gibi boyayacak ve onlar gibi ok atmayı öğrenerek eğlenecek.
(ADN-Y)

20.04.2017 16:35:29 TSI
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