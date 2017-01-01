YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Minik yazarlar 23 Nisan Anı kitaplarını yayınladı

Minik yazarlar 23 Nisan Anı kitaplarını yayınladı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri yazarlığa soyundu. İlk etapta anne ve babalarının 23 Nisan Bayram anılarını hikayeleştirmek için kolları sıvayan minik öğrenciler Bir 23 Nisan Anıları adlı ilk kitaplarını yayınladılar. Öğrencilerin önümüzdeki süreçte de bir birinden farklı konuları kaleme alacak.

Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu bir birinden farklı projeleriyle dikkat çekerken minik öğrenciler bu kez de yazarlığa soyundu. GKV Özel İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri anne ve babalarının çocukluklarına ait 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anılarını kitap yaptılar. Dördüncü sınıf öğrencileri sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları kitap çalışmasında eski bayramların da coşkusunu yaşadılar.

Anı toplamakla başladı.

Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu müdürü Mustafa Şenel proje ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Bu çalışma ile istedik ki öğrencilerimiz anne ve babalarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anılarını öğrensinler. Bir zamanlar bayramların nasıl bir coşkuyla kutlandığını hissetsinler ve en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayrama sahip çıksınlar. Bu kitaptaki her bir hikaye yaşanmıştır. Sevinç, heyecan, umut ve yağmur dolu hatıraların her birinde öğrencilerimiz anne ve babalarının çocukluk fotoğraflarını görecekler. Velilerimiz, paylaştıkları anılarla değerli bir miras bırakıyorlar. Katkıları için kendilerine ayrıca çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(KU-SD-Y)



20.04.2017 16:38:13 TSI

NNNN

