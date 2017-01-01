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Söke'de Okullar Arası Atletizm Heyecanı Yaşandı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'de uzun yıllar sonra okullar arası atletizm yarışmaları yapıldı. Yarışan öğlenciler kadar öğretmen ve velileri de aynı heyecanı yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri programı kapsamında Söke Kaymakamlığınca gerçekleştirilen atletizm yarışması Söke Şehir Stadında yapıldı. Söke Belediye başkanı Süleyman Toyran'ın da bir süre izlediği atletizm müsabakalarında, çekişmeli yarışlar keyif verdi.

Küçük kızlar 100 metre, küçük erkekler 100 metre, yıldız kızlar 100 metre, yıldız erkekler 100 metre, kızlar ve erkekler 300 metre uzun mesafe koşularının da yapıldığı atletizm yarışmalarının sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi. Yıldız kız ve erkekler 100 metre yarışları sonunda dereceye giren öğrencilere madalyalarını Söke Belediye başkanı Süleyman Toyran taktı.

Atletizm yarışlarının sonuçları şöyle: Küçük kızlar 100 metre yarışında Batısöke Çimento Ortaokulundan Hazal Altınkaynak birinci, Kocagözoğlu İlköğretim Ortaokulundan Bensu Koca ikinci, Anadolu Koleji'nden Dilara Ağır üçüncü, Batısöke Çimento Ortaokulundan Didem Eşiçok dördüncü oldu. Küçük erkekler 100 metre yarışında Enfa Okullarından İsmet Aydemir birinci, Kocagözoğlu İlköğretim Ortaokulundan İbrahim Efe Özenç ikinci, Anadolu Koleji'nden Cem Arda Sarıgül üçüncü, Anadolu Koleji'nden Arda Sever dördüncü oldu. Yıldız kızlar 100 metre yarışında Batısöke Çimento Ortaokulundan Sıla Pençe birinci, Sarıkemer Ortaokulundan Ceren Özdemir ikinci, Çeltikçi Ortaokulundan Tuana Arpa üçüncü, Güllübahçe Atatürk Ortaokulundan Cansu Düzgün dördüncü oldu. Yıldız erkekler 100 metre yarışında Söke Atatürk Ortaokulundan Anıl Doğru birinci, 100. Yıl Ortaokulundan Levent Bakraçoğlu ikinci, Nebahat Alpan Okulundan Burak Arviş üçüncü, Batısöke Çimento Ortaokulundan Özkan Zelvi dördüncü oldu. Yıldız erkekler 300 metre yarışında 100. Yıl Ortaokulundan Levent Bakraçoğlu birinci, Kocagözoğlu İlköğretim Ortaokulundan Mert Besler ikinci, Batısöke Çimento Ortaokulundan Özkan Zelvi üçüncü, Batısöke Çimento Ortaokulundan Adem Tanel dördüncü oldu. Yıldız kızlar 300 metre yarışında Ali Rıza Efendi Ortaokulundan Yağmur Karakuş birinci, Sarıkemer Ortaokulundan Ceren Özdemir ikinci, Ali Rıza Efendi Ortaokulundan Nurcan Yılmaz üçüncü, Sarıkemer Ortaokulundan Feride Aydoğdu dördüncü oldu. Küçük erkekler 800 metre yarışında 100. Yıl Ortaokulundan İşgören birinci, Kocagözoğlu Ortaokulundan Emir Demir ikinci, Fatih Ortaokulundan Muhammet üçüncü, Kocagözoğlu Ortaokulundan Arda Denir dördüncü oldu. Yıldız kızlar 800 metre yarışında Söke Atatürk Ortaokulundan Senem Üye birinci, Savuca Ortaokulundan Seda Nur Çelikbilek ikinci, Savuca Fatma Suat Ortaokulundan Dilşen Kaçar üçüncü, Sarıkemer Emine Gezerler Ortaokulundan Irmak Başarır dördüncü oldu. Yıldız Erkekler 1200 metre yarışında Söke Atatürk Ortaokulundan Anıl Doğru birinci, Söke Atatürk Ortaokulundan Yiğit Karayiğit ikinci, Batısöke Çimento Ortaokulundan Adem Temel üçüncü, Sarıkemer Emine Gezerler Ortaokulundan Abdülsamet Şahin dördüncü oldu.

(LT-İK)



20.04.2017 16:42:07 TSI

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