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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Turizm Haftası kutlamaları

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:35
Turizm Haftası kutlamaları
Turizm Haftası kutlamaları

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Turizm Haftası, Korkuteli'nde düzenlenen törenle kutlandı.
Turizm Haftası nedeniyle Korkuteli Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tören düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Turizm haftası etkinleri kapsamında, Mehteran takımı, Mavi kıyılar ve Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Öğrencilerin Hacivat-Karagöz gösterisi büyük beğeni toplarken, pehlivanlar mini bir gösteri sundu. Etkinliklerde ilçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu ile Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Önal dibekte keşkek dövdü.
Turizm haftası kutlamalarına katılanlara Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından keşkek ikram edildi.
(AD-Y)

20.04.2017 16:43:17 TSI
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