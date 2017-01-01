20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meteoroloji'den 5 il için fırtına uyarısı

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:36
Meteoroloji'den 5 il için fırtına uyarısı

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Meteoroloji 7.Bölge Müdürülüğü Svas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ile Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ile Yozgat'ta yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olması beklendiği rüzgarın saatteki hızının yer yer 60 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada vatandaşların, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi gibi durumlara karşı tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.
(UY-Y-)

20.04.2017 16:43:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Cumhuriyet Üniversitesi'nde bisikletli ulaşım dönemi
YEREL

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ'NDE BİSİKLETLİ ULAŞIM DÖNEMİ
Vali Gül, 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışını yaptı
YEREL

VALİ GÜL, 4006 TUBİTAK BİLİM FUARI'NIN AÇILIŞINI YAPTI
Samet Aybaba'dan hakemlere tepki
YEREL

SAMET AYBABA'DAN HAKEMLERE TEPKİ

Sivas'ta &quot;ByLock&quot;çu iş adamlarına operasyon
YEREL

SİVAS'TA "BYLOCK"ÇU İŞ ADAMLARINA OPERASYON
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN FIRTINA UYARISI
Sivas'ta Cem Vakfı'nda aşçılık kursu açıldı
YEREL

SİVAS'TA CEM VAKFI'NDA AŞÇILIK KURSU AÇILDI
&quot;Menapoz döneminde kemik erimesinin ana sebebi hormon eksikliği&quot;
YEREL

"MENAPOZ DÖNEMİNDE KEMİK ERİMESİNİN ANA SEBEBİ HORMON EKSİKLİĞİ"
Şikayetler artınca polis ekipleri motosikletlere ceza yağdırdı
YEREL

ŞİKAYETLER ARTINCA POLİS EKİPLERİ MOTOSİKLETLERE CEZA YAĞDIRDI
Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat
YEREL

KAYSERİ VE SİVAS'TA KÜLTÜR SANAT

Sivasspor'dan hakem tepkisi
YEREL

SİVASSPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ
Sivas'ta yöresel yemekler yarıştı
YEREL

SİVAS'TA YÖRESEL YEMEKLER YARIŞTI
Cumhuriyet Üniversitesi sanat günlerine ev sahipliği yapıyor
YEREL

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT GÜNLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Gemerekli öğrenciler Sivas'ı gezecek
YEREL

GEMEREKLİ ÖĞRENCİLER SİVAS'I GEZECEK
Cumhuriyet Üniversitesi'nde yeni yerleşke çalışmaları
YEREL

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ'NDE YENİ YERLEŞKE ÇALIŞMALARI
KÖYDES için 39 milyon 782 lira ödenek ayrıldı
YEREL

KÖYDES İÇİN 39 MİLYON 782 LİRA ÖDENEK AYRILDI
Memleket Sivas Gazetesi'nden özel kitap fuarı
YEREL

MEMLEKET SİVAS GAZETESİ'NDEN ÖZEL KİTAP FUARI
Vali Gül ve Belediye Başkanı Aydın sanayi esnafını ziyaret etti
YEREL

VALİ GÜL VE BELEDİYE BAŞKANI AYDIN SANAYİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı