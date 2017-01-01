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Meteoroloji'den 5 il için fırtına uyarısı



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Meteoroloji 7.Bölge Müdürülüğü Svas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ile Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ile Yozgat'ta yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olması beklendiği rüzgarın saatteki hızının yer yer 60 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada vatandaşların, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi gibi durumlara karşı tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

(UY-Y-)



20.04.2017 16:43:43 TSI

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