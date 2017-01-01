20 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep'te İl Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:37
Gaziantep'te İl Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
Gaziantep'te İl Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
- En Çok Yatırım Eğitim verildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)
Kazım Uzunöz
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yürütülmekte olan kamu yatırımlarının değerlendirildiği 2017 yılı 2.dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen 2017 yılı 2.dönem il koordinasyon toplantısı, Vali Yardımcısı Uğur Aladağ tarafından gerçekleştirildi. Gerçekleşen İl koordinasyon toplantısında önceki üç yılda olduğu gibi en çok bütçe eğitime ayrıldığı belirtildi. 206 milyon ayrılan eğitim bütçesini 146 milyonla ulaşım, 124 milyonla tarım, 52 milyonla diğer kamu hizmetleri, 27 milyonla enerji ve son olarak 22 milyonla sağlık sektörü takip ettiği belirtildi.
Toplantısı soru cevap şeklinde son buldu.
(SD-Y)

20.04.2017 16:44:48 TSI
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