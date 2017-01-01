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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Yaykın Mahallesinin göleti temizlendi

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:38
Yaykın Mahallesinin göleti temizlendi
Yaykın Mahallesinin göleti temizlendi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'ın Yaykın Mahallesi'nde yer alan hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışması yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayvan içme suyu göletlerinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar'ın Yaykın Mahallesi'nde yer alan hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışması yapıldı. 17 ilçe genelinde temizlik yapıldığını vurgulayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde üreticiye destek sağlamaya devam ediyoruz. Akhisar ilçemizin Yaykın Mahalllesi'nde yer alan hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışması yaptık. Hayvanların temiz ve sağlıklı su içebilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
(AY-Y)

20.04.2017 16:46:00 TSI
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